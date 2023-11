escuchar

Un día después de la goleada de Argentina ante Brasil en el Mundial Sub 17 de Indonesia, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado oficial en el que denunció ataques racistas en las redes sociales por parte de hinchas argentinos.

“El perfil de la CBF en Instagram, el más grande del mundo entre las confederaciones, con 17,2 millones de seguidores, sufrió violentos ataques racistas a lo largo de esta semana”, comienza la extensa difusión realizada por la confederación su sitio web y especifica: “Tales ataques compararon a los jugadores y aficionados brasileños con monos. Además, las ofensas también alcanzaron al presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, quien de manera peyorativa y faltándole el respeto no sólo a él sino a toda una etnia, lo calificó de indio”.

Frente a los acontecimientos aludidos, la CBF informó que fueron tomadas las medidas pertinentes del caso, que incluyen la comunicación de los hechos a las autoridades policiales con miras a identificar y sancionar a los autores de estos ataques, “ya que se trata de delitos previstos en la legislación brasileña, incluidos los punibles con pena de prisión”. “Además, dichos perfiles fueron denunciados en Instagram. También en el ámbito deportivo, se enviaron cartas a FIFA y Conmebol, haciéndoles consciencia del hecho”, agregaron.

Brasil denuncia discriminación Créditos: Junior Souza/CBF

El descargo de la CBF incluye varias imágenes que dan cuenta de los insultos racistas y de las fotografías con referencias a monos que numerosos usuarios les hicieron llegar a través de las redes sociales a autoridades, jugadores e hinchas. “Nuestra lucha [por combatir el racismo en el deporte] continuará y no será interrumpida por actos como estos. El año que viene celebraremos en España el partido ‘Una Piel’, que va más allá de un partido de fútbol, sino que es un acto para llamar la atención de todos para reflexionar sobre el fin de la discriminación”, señaló la CBF.

Tras ello enfatizó en la misma línea: “No habrá tregua. La lucha contra los prejuicios es uno de los temas más importantes de la actual administración. Venga de donde venga, de racistas como estos, de xenófobos como estos, de homófobos, de delincuentes y de personas que forman parte del pasado oscuro y corrupto de la entidad y que aún intentan, por todos los medios, recuperar sus beneficios personales”.

Por último, el comunicado incluyó las declaraciones de Rodrigues, también apuntado por los usuarios denunciados. Respecto de lo ocurrido, el presidente de la CBF remarcó: “Estoy orgulloso de ser el primer negro, nororiental, descendiente de indígenas en ocupar la presidencia de la CBF. Siempre he sabido y sigo siendo consciente de mi lucha y de las dificultades que tendré que atravesar a lo largo de mi vida mientras lo hago. No provengo de la elite de Brasil, de haber venido del interior del Nordeste. Desde los ocho años he vivido con la mano dura del racismo, tanto en mí como en mi familia. Mi compromiso de transformar el fútbol brasileño en un lugar saludable”.

Los ataques racistas denunciados por Brasil ocurrieron en el marco de una semana en la que la selección mayor se vio involucrada en los disturbios ocurridos en la previa del clásico, que terminó con victoria de la selección argentina sobre Brasil en el Maracaná. Durante los incidentes, provocados por ambas hinchadas, hubo una fuerte represión por parte de la Policía brasileña contra los asistentes argentinos.

Apenas tres días después, el seleccionado de fútbol Sub-17 de la Argentina goleó este viernes a Brasil por 3 a 0, con una notable actuación de Claudio “El Diablito” Echeverri, autor de los tres goles, y se instaló en las semifinales del Mundial de la categoría que se desarrolla en Indonesia. El martes, Argentina enfrentará a Alemania en esa instancia.

LA NACION