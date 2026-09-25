Brasil empató con Australia en la última jugada, llueven las críticas y Ancelotti pide paciencia

Ha cambiado el ciclo, pero no la sensación de frustración. La selección brasileña ha iniciado su camino hacia 2030 dejando una mala impresión. En el primer partido tras la eliminación en el Mundial, los hombres de Carlo Ancelotti solo evitaron perder ante Australia, en Townsville, gracias a un gol de Rayan en el último minuto, que aseguró el empate a 1-1.

La decepción no se debió solo al marcador, sino también a la actuación. Salvo contadas excepciones, como Estêvão, la selección jugó mal. Sin un centro del campo sólido, tuvo dificultades para crear juego y apenas creó peligro ante la portería australiana.

Brasil tuvo varias caras nuevas, pero no convenció con su juego Jono Searle - AAP

A nivel individual, fue un partido para olvidar. Vini Jr, Endrick, Douglas Luiz y Raphinha fueron los jugadores de línea que más fallaron. Bajo los palos, Hugo Souza no saltó en el lanzamiento de falta de Irankunda y se limitó a ver cómo el balón se colaba en la red, en el gol que decidió el partido, en el minuto 22 de la segunda parte.

¿Hubo error del arquero?

El gol encajado llevó a Ancelotti a realizar una serie de cambios. Las incorporaciones de Samuel Lino, Rayan y Mauro Junior dieron al equipo más presencia en el área. Y, en una jugada de presión, Rayan empató de cabeza en la última jugada del partido. Un gol que supuso una especie de alivio moral, pero que no evitó el balance negativo del amistoso para Brasil.

El próximo martes, las dos selecciones volverán a enfrentarse en Brisbane. Y queda la expectación sobre los cambios que Ancelotti llevará a cabo para que el equipo juegue bien. Lo cierto es que tendrán que ser muchos.

Lo mejor del partido

Ancelotti pide paciencia

Carlo Ancelotti ha intentado restar importancia al empate. Aunque es el primero tras el Mundial, el italiano afirma que no se trata de un nuevo ciclo, sino de la continuación de su trabajo, que comenzó el año pasado. Según él, el equipo está pasando por una fase de pruebas. Por eso, ha pedido paciencia. “No es el inicio de un ciclo. Es la continuación de un ciclo que comenzó el año pasado. Ahora la prioridad es dar minutos a los jugadores que juegan menos. Jóvenes con potencial, como Endrick y Estêvão. Y vamos a seguir por este camino. La afición tiene que ser paciente. Cuando tengamos una competición oficial, el equipo estará preparado”, dijo el DT tras el 1-1 en Townsville.

Ancelotti aclaró que no es un ciclo nuevo y que estos partidos sirven para darles rodaje a los jóvenes Jono Searle - AAP

El italiano insistió con el pedido de calma ante la ansiedad de los hinchas: “No es que el empate nos haya dejado un sabor a derrota. Creo que podríamos haber ganado, tuvimos ocasiones. Fue difícil jugar en este campo. Pero después de recibir el gol, el equipo reaccionó. Al final, fue un empate merecido. Tenemos que ser pacientes, porque son pruebas que tenemos que superar. Hay que dar oportunidades a los jóvenes, que juegan menos, y seguir adelante. Era una prueba y la próxima también lo será”.