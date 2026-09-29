Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Brasil sufrió y terminó dando vuelta un partido complicado ante Australia
En un amistoso disputado en Brisbane, la selección dirigida por Carlo Ancelotti ganó por 4 a 2 luego de estar abajo 1-2; preocupación por la lesión de Raphinha
- 3 minutos de lectura'
Una remontada en la segunda parte aseguró la victoria por 4-2 de Brasil en su segundo partido amistoso frente a Australia este martes (hace cuatro días habían igualado 1 a 1), pero el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, se mostró preocupado ya que su capitán, Raphinha, tuvo que ser sustituido en el descanso debido a molestias musculares.
La Federación Brasileña de Fútbol (CBF) informó de que el delantero del Fútbol Club Barcelona, que marcó de penal antes del descanso para la igualdad transitoria 2-2, sintió molestias en la pierna derecha, donde ha sufrido múltiples lesiones en los isquiotibiales y el muslo.
La salida de Raphinha, sin embargo, no impidió la remontada de Brasil tras una primera parte inestable, ya que Bruno Guimarães marcó en el minuto 69 y Vinícius Jr. transformó un penal en los últimos compases para asegurar su única victoria en la gira de dos partidos amistosos por Australia.
La selección oceánica alineó el mismo once inicial que complicó a Brasil en el empate 1-1 del viernes, pero Ancelotti realizó siete cambios, renovando por completo la defensa.
Los fuegos artificiales junto al terreno de juego antes del saque inicial en Brisbane no fueron rival para el aluvión inmediato de Brasil, ya que Vanderson marcó su primer gol internacional a los tres minutos de partido.
No obstante, Australia reaccionó tras un tiro de esquina de Connor Metcalfe antes de cumplirse la media hora de juego, cuando Alessandro Circati remató a puerta vacía en el segundo palo. Cinco minutos más tarde, Metcalfe disparó con la izquierda desde fuera del área y puso a Australia por delante en el marcador.
Brasil empató justo antes del descanso con un penal transformado por Raphinha, tras una falta de Harry Souttar sobre Danilo.
Endrick, que había sustituido a Raphinha, fue inmediatamente objeto de repetidas entradas duras por parte de Souttar, lo que estuvo a punto de desencadenar una trifulca cuando, en el minuto 65, Endrick empujó a Souttar y cayó al suelo agarrándose el cuello.
Endrick se tomó la revancha cuatro minutos más tarde, cuando se internó a toda velocidad por la izquierda y envió un centro a Guimarães, quien remató a puerta. Vinícius marcó el cuarto gol de Brasil en el minuto 80 con otro penal, tras una zancadilla de Nestory Irankunda dentro del área.
Brasil viajará a Calcuta para disputar un partido amistoso ante la India el sábado. “Hoy entramos con una estrategia nueva (Ancelotti cambió el sistema y reforzó el mediocampo con la entrada de Gabriel Bontempo), pero más allá de la manera de jugar, nosotros los futbolistas teníamos la responsabilidad de jugar mejor”, dijo Bruno Guimarães. “El primer juego no había sido nada bueno”, reconoció.
- 1
Ferro Carril Oeste tiene nuevas autoridades: se impuso “Somos Ferro” por casi el doble de votos del oficialismo
- 2
Quién es Mexx Meerdink, el delantero que Xavi le mostró al mundo y le regaló la primera victoria como DT de Países Bajos
- 3
En una reacción inolvidable, Boca le ganó 3 a 2 Racing y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina
- 4
Horarios de los amistosos de la selección argentina vs. Bolivia, Burkina Faso y Benín