Brasil sufrió y terminó dando vuelta un partido complicado ante Australia

Una remontada en la segunda parte aseguró la victoria por 4-2 de Brasil en su segundo ‌partido amistoso frente a Australia ‌este ⁠martes (hace cuatro días habían igualado 1 a 1), pero el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, se mostró preocupado ya que su capitán, Raphinha, tuvo que ser sustituido en el descanso debido a molestias ​musculares.

La Federación ⁠Brasileña ⁠de Fútbol (CBF) informó de que el delantero del Fútbol Club Barcelona, que marcó de ​penal antes del descanso para la igualdad transitoria 2-2, sintió molestias en la pierna ‌derecha, donde ha sufrido múltiples lesiones en los isquiotibiales ​y el muslo.

La salida de ​Raphinha, sin embargo, no impidió la remontada de Brasil tras una primera parte inestable, ya que Bruno Guimarães marcó en el minuto 69 y Vinícius Jr. transformó un penal en los últimos compases para asegurar su única victoria en la gira de dos partidos amistosos por Australia.

Raphinha debió salir por una lesión muscular Tertius Pickard - AP

La ​selección oceánica alineó el mismo once inicial que complicó a Brasil en el empate 1-1 del viernes, pero Ancelotti realizó ⁠siete cambios, renovando por completo la defensa.

Los fuegos artificiales junto al terreno de juego antes del saque inicial ‌en Brisbane no fueron rival para el aluvión inmediato de Brasil, ya que Vanderson marcó su primer gol internacional a los tres minutos de partido.

No obstante, Australia reaccionó tras un tiro de esquina de Connor Metcalfe antes de cumplirse la media hora de juego, cuando Alessandro Circati remató a puerta vacía en el segundo palo. Cinco minutos más tarde, ‌Metcalfe disparó con la izquierda desde fuera del área y puso a Australia por delante ⁠en el marcador.

Mauro Junior escapa a la marca de Jackson Irvine PATRICK HAMILTON - AFP

Brasil empató justo antes del descanso con un penal transformado por Raphinha, ‌tras una falta de Harry Souttar sobre Danilo.

Endrick, que había sustituido a ⁠Raphinha, fue inmediatamente objeto de repetidas entradas duras por parte ⁠de Souttar, lo que estuvo a punto de desencadenar una trifulca cuando, en el minuto 65, Endrick empujó a Souttar y cayó al suelo agarrándose el cuello.

Endrick se tomó la revancha cuatro minutos más tarde, cuando se internó a toda velocidad por la ‌izquierda y envió un centro a Guimarães, quien ​remató a puerta. Vinícius marcó el cuarto gol de Brasil en el minuto 80 con otro penal, tras una zancadilla de Nestory Irankunda dentro del área.

Brasil viajará a Calcuta para disputar un partido amistoso ante la India ‌el sábado. “Hoy entramos con una estrategia nueva (Ancelotti cambió el sistema y reforzó el mediocampo con la entrada de Gabriel Bontempo), pero más allá de la manera de jugar, nosotros los futbolistas teníamos la responsabilidad de jugar mejor”, dijo Bruno Guimarães. “El primer juego no había sido nada bueno”, reconoció.