Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Brasil y Haití protagonizarán uno de los partidos, a priori, más dispares de la primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y será este viernes a las 21.30 (hora argentina) en el estadio de Philadelphia por la segunda fecha del Grupo C. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión a través de DSports y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

En la previa al encuentro que arbitrará el española Alejandro José Hernández Hernández, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 1.14 contra 26 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los centroamericanos. El empate llega a 12.30.

La Verdeamarela empezó el torneo con un empate frente a Marruecos 1 a 1 en un encuentro donde no mostró muchas virtudes y lo rescató Vinicius Jr. con una genialidad. Así, tiene un punto y comparte el segundo lugar de la tabla de posiciones con los africanos, por lo que necesita su primera victoria para encumbrarse y no llegar a la última jornada sin posibilidades de ser primero pensando ya en los 16avos de final.

La Canarinha, de la mano de Carlo Ancelotti, quiere volver a levantar el trofeo más importante del fútbol internacional después de 24 años. Su última coronación fue en Corea-Japón 2002 y, desde entonces, solo superó los cuartos de final en 2014, la edición en la que fue local y se dio un golpazo en semifinales con Alemania 7 a 1.

Brasil vs Marruecos - Mundial 2026

Los haitianos, por su parte, perdieron en el debut con Escocia 1 a 0 en el partido que apuntaban a ganar para clasificar a los cruces de eliminación directa dado que le quedan por delante los dos rivales más poderosos.

Para los centroamericanos, que accedieron al torneo a través de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) de las que no participaron los tres anfitriones y ello favoreció a seleccionados menores, es su segunda incursión en una cita ecuménica. Hasta el momento solo se había clasificado a Alemania 1974, certamen en el que se despidió en la primera ronda con un saldo de tres derrotas: 3 a 1 vs. Italia, 7 a 0 vs. Polonia y 4 a 1 vs. la selección argentina.

La selección de Haití busca su primera victoria en un Mundial, tras el debut con derrota frente a Escocia GEOFF ROBINS - AFP

Brasil y Haití se enfrentaron por última vez en la Copa América 2016 y goleó el equipo sudamericano 7 a 1.

El otro encuentro de la zona C se disputará previamente, el mismo viernes a las 19 (hora argentina) en el estadio de Boston.