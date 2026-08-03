Mauricio Pochettino sigue como técnico de EEUU: amplió su contrato con miras al Mundial 2030

Mauricio Pochettino seguirá al mando de la selección de Estados Unidos, al acordar este lunes un contrato de cuatro años para dirigir a los estadounidenses hasta el Mundial de 2030. El santafesino nacido en Murphy , de 54 años y quien asumió el cargo en octubre de 2024, llevó a al conjunto norteamericano a los octavos de final del Mundial, donde los coanfitriones del torneo quedaron eliminados con una derrota 4-1 ante Bélgica.

Aun así, el técnico argentino logró dos hitos en el torneo ampliado a 48 selecciones: aseguró el pase a la segunda ronda con un partido por disputar y ganó tres partidos en un mismo Mundial. El equipo cautivó a los aficionados estadounidenses, con públicos entusiasmados en los estadios y cifras récord de audiencia televisiva.

“Comprometidos con nuestro futuro”, dice el mensaje de la cuenta oficial de la selección norteamericana.

Committed to our future. ✔️



Mauricio Pochettino and @ussoccer have agreed on a new contract to continue as the #USMNT head coach through 2030! 🇺🇸



📝: https://t.co/Woluj2pyPh pic.twitter.com/PB0hqEQVar — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) August 3, 2026

“Lo mágico que ocurrió durante el Mundial, la conexión con la gente, por supuesto con toda la organización y todo, fue un punto clave”, afirmó Pochettino durante una conferencia de prensa por Zoom desde su casa en Barcelona.

El gestor de fondos de cobertura Ken Griffin vuelve a ser el principal financiador filantrópico que respalda el contrato de Pochettino . El extécnico de Tottenham, Paris St-Germain y Chelsea cobró algo más de 5 millones de dólares en sus primeros siete meses como entrenador, según la declaración fiscal de la Federación de Fútbol de Estados Unidos.

Desde que alcanzó los cuartos de final en 2002, Estados Unidos había perdido cuatro partidos consecutivos en octavos de final.

“Lo que aprendimos es que podemos competir, que tenemos calidad y tenemos talento. Estuvimos muy cerca”, dijo Pochettino . “Esa brecha con los mejores equipos del mundo no es demasiado grande”.

Mauricio Pochettino, en un amistoso previo al Mundial, con la camiseta de USA Christian Charisius - dpa DPA

Pochettino señaló que existe potencial para que el fútbol en Estados Unidos “crezca y crezca y crezca y sea uno de los deportes importantes en el país, como lo es en el resto del mundo”. Y agregó: “Tenemos jugadores y una organización que pueden competir con las mejores organizaciones del mundo en ese deporte”. También le dedicó un párrafo al público: “Aprendimos que los aficionados son increíbles y cuando estaban tan emocionados por descubrir un deporte que hizo que nuestros aficionados se volvieran locos, ¿no? La conexión fue increíble”.

Pochettino ve el próximo ciclo como un nuevo comienzo para un programa que carece de profundidad de calidad en el arco y en la posición de defensor central. “Va a ser importante darles a los chicos jóvenes en los que realmente creemos que tienen el potencial de llegar a 2030, en cuatro años, para empezar a trabajar y empezar a conocer”, expresó.

Mauricio Pochettino tuvo una gran primera rueda con Estados Unidos, pero no pudo ante Bélgica Dirk Waem - Belga DPA

Antes de asumir el cargo con Estados Unidos, Pochettino entrenó a Espanyol (2009-12), Southampton (2013-14), Tottenham (2014-19), PSG (2021-22) y Chelsea (2023-24). Cuando el santafesino reemplazó a Gregg Berhalter hace dos años, firmó un contrato inicial hasta el Mundial de 2026.

La campaña de Pochettino en EE.UU. abarca 17 victorias (incluida una victoria por penales), 13 derrotas y un empate. “Sabemos que tenemos mucho trabajo por hacer para alcanzar nuestras claras ambiciones, incluida la de competir para ganar mundiales masculinos y lograr que el fútbol sea el deporte más practicado en cada comunidad”, dijo el director ejecutivo de la federación, JT Batson.

Los entrenadores de Estados Unidos no han tenido éxito cuando se mantuvieron para un segundo ciclo de Mundial. Después de llevar a los estadounidenses a los cuartos de final en 2002, Bruce Arena no pudo hacer que su equipo superara la fase de grupos en 2006.

Mauricio Pochettino y el abrazo con Balogun, que fue indultado para jugar ante Bélgica, después de haber sido suspendido; una polémica decisión avalada por Trump Lindsey Wasson - AP

Asimismo, Bob Bradley condujo a Estados Unidos a los octavos de final en 2010, y luego fue despedido un año después, tras la derrota del equipo en la final de la Copa Oro de la Concacaf. En tanto, el alemán Jurgen Klinsmann asumió el cargo y en diciembre de 2013 recibió una extensión hasta el Mundial de 2018. Los estadounidenses alcanzaron los octavos de final en 2014, pero Klinsmann fue despedido a finales de 2016 después de que Estados Unidos perdiera sus dos primeros partidos en la ronda final de la eliminatoria. Arena regresó, pero Estados Unidos no logró clasificarse a Rusia 2018.

Berhalter fue contratado a finales de 2018 y llevó a los estadounidenses a los octavos de final en Qatar 2022. Con un nuevo contrato en 2023, fue despedido un año después de que Estados Unidos no lograra avanzar más allá de la fase de grupos de la Copa América.

“Vamos a exigirles más”, dijo Pochettino sobre los jugadores. “No vamos a estar en algunas situaciones no flexibles como lo estuvimos, porque antes era en beneficio de los jugadores, en beneficio de estructuras que ya estaban construidas. Pero ahora se trata de empezar la casa desde cero”.

Con información de la agencia AP