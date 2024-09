Buenas noticias para Scaloni: Argentina, con plantel completo para jugar contra Colombia por las Eliminatorias

Escuchar

Lionel Scaloni recibió dos buenas noticias en el último entrenamiento previo al partido ante Colombia. En un ejercicio de fútbol formal en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde este martes a las 17.30 (hora Argentina) se jugará el encuentro frente al conjunto de Néstor Lorenzo, los únicos dos jugadores que arrastraban molestias lograron practicar a la par del grupo. Tanto Alexis Mac Allister como Nicolás González dejaron atrás los problemas físicos que arrastraban y están a disposición del cuerpo técnico para saltar a la cancha como titulares.

El volante del Liverpool y el flamante refuerzo de la Juventus habían dejado la cancha frente a Chile por diferentes dolencias. Mac Allister, aquejado por una sobrecarga en el aductor izquierdo, y González, con un fuerte dolor en el talón zurdo. El domingo, antes de emprender el vuelo rumbo a Barranquilla, el plantel realizó un trabajo táctico de baja intensidad en la cancha principal del predio de Ezeiza: Mac Allister respondió bien, pero González no pudo participar.

El plantel, bajo la mirada de Scaloni; Argentina tiene todo listo para jugar en el tórrido clima de Barranquilla (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) RAUL ARBOLEDA - AFP

De todas formas, el ex Fiorentina se subió al vuelo con destino a Barranquilla y este lunes, ya en tierras cafeteras, logró moverse a la par del grupo. Aun así, Scaloni no confirmó el equipo y no se descarta que realice variantes. Eso, más allá del estado físico de sus jugadores. Una opción es que el DT argentino modifique el sistema táctico (fue 4-3-3 ante Chile) e incluya un segundo volante central en lugar de Nico González. En ese sentido, quien tendría más chances de ingresar al equipo es Leandro Paredes, para acompañar a Enzo Fernández en la contención.

Colombia es la única selección invicta de las Eliminatorias, aunque ocupa el tercer puesto (empató 4 partidos sobre 7) y perdió uno solo de sus últimos nueve encuentros en casa. Además, la temperatura (se esperan 36° para la hora del partido) también será un factor importante a la hora de definir el equipo. En caso de llegar en óptimas condiciones, Alexis sí conservaría su lugar, mientras que Giovani Lo Celso esperaría su oportunidad en el banco.

Emiliano Martínez, titular indiscutido en el arco Fernando Vergara - AP

En la defensa, en tanto, también podría haber movimientos. Porque Lisandro Martínez aprobó ante Chile en la posición de lateral izquierdo, pero Argentina no tuvo profundidad en ataque. Prolijo y criterioso en los pases, clausuró su andarivel, aunque no se proyectó. Por ese motivo, Scaloni analiza incluir a Marcos Acuña en la posición de marcador de punta para tener mayor ida y vuelta por la banda. ¿Quién sale? Es el otro interrogante. Cristian Romero tiene el puesto asegurado, mientras que el zaguero por izquierda saldría de la puja entre Lisandro, titular en la Copa América, y Nicolás Otamendi, un histórico del ciclo.

En caso de que Otamendi salga del 11, volverá a instalarse la discusión acerca de quién debe portar la cinta. Sin Lionel Messi (se recupera de una lesión en el tobillo derecho) ni Ángel Di María (se retiró de la selección tras la final ganada ante Colombia), los candidatos a llevar el brazalete pasarían a ser Rodrigo De Paul y Emiliano Martínez.

En la delantera, Julián Álvarez y Lautaro Martínez se complementaron muy bien ante la Roja y participaron activamente en dos de los tres goles. La Araña asistió a Alexis en el 1-0, tras una gran cortina de Lautaro, y luego el ex River se despachó con un golazo de media distancia para empezar a liquidar el pleito. Sin embargo, el cordobés viene de disputar los Juegos Olímpicos tras la consagración en la Copa América, no se tomó vacaciones y llega con el tanque de reserva al cierre de la fecha FIFA. La intención de Álvarez es jugar, aunque Scaloni definirá a último momento si lo exige o apuesta por otra opción. Ante la Roja, quien lo reemplazó en el segundo tiempo fue Valentín Castellanos, que disputó sus primeros minutos con los colores de la selección.

Julián Álvarez quiere jugar, pero el delantero de Atlético de Madrid llega con muchos partidos encima y poco descanso (AP Photo/Fernando Vergara) Fernando Vergara - AP

En definitiva, Argentina iría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi (o Marcos Acuña) y Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González (o Leandro Paredes).

Argentina marcha primera en las eliminatorias y un triunfo en Barranquilla lo ubicaría al menos 12 puntos por encima de los equipos que se encuentran fuera de la zona de clasificación. Un desafío importante ante otro de los mejores equipos del continente.