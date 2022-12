Cafú en Qatar 2022: la leyenda de Brasil disfruta de Neymar, se divierte con Lionel Messi y dice que Cristiano Ronaldo no es un jugador normal

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Es un auténtico malabarista, un artista perfecto. Su arte con la pelota lo trasmutó a su forma de expresarse y vincularse con quien pretende hacerlo. Una sonrisa por acá, otra por allá, un flash que le pide otro gesto amable y él siempre dispuesto a dar una respuesta que conforme. Con la misma habilidad que salía jugando con la cabeza levantada, puede afrontar una consulta con dos respuestas diferentes. Tan contundente a la hora de convencer como su selección en esta Copa del Mundo. Brasil desplegó todo su show en el pase a los cuartos de final y sacó a bailar a Corea del Sur y Cafú montó el suyo durante más de dos horas charlando con medios de Nepal, de España, de Inglaterra, de India, de Argentina, de Rusia, de Francia, de Brasil y de Japón.

Mira hacia los costados, observa que todo esté en orden, se ocupa de que un grabador esté cerca, no deja de sonreír, responde la consulta, escucha a su traductor. Todo perfectamente controlado, como cuando estaba dentro de la cancha. Cafú es el único futbolista que jugó tres finales de la Copa Mundial de la FIFA. Desde 1990 hasta 2006 ganó dos Mundiales (los de 1994 y 2002, el segundo como capitán), dos copas América (1997 y 1999) y una Copa Confederaciones (1997). El excarrilero derecho, actualmente un FIFA Legend, ostenta el récord de presencias internacionales con Brasil (142) y jugó 20 partidos en la Copa Mundial de la FIFA. Es un producto perfecto por donde se lo mire, por eso también es uno de los de los embajadores de esta Copa del Mundo.

Cafú cree que Neymar es un ídolo de Brasil, pero que el equipo tiene muchos talentos que pueden llevar al equipo a la final del Mundial picture alliance - picture alliance

Le consultan por un partido de Corea del Sur y amablemente responde que no pudo ver el encuentro por estaba trabajando con tareas vinculadas a la Copa del Mundo y unos 20 minutos otro medio le pregunta por el mismo seleccionado, él responde con elegancia que lo vio poco, pero que es poderoso. Para todo sabe qué decir, sólo se trata de tener la cintura justa para salir de la situación. “Tengo funciones en UEFA y FIFA. Trabajo con siete empresas de publicidad en Brasil. Y tengo acciones humanitarias en Italia, en Mozambique y en Brasil”, dice el defensor que dejó su huella en San Pablo, Zaragoza, Palmeiras, Roma y Milan. Cafú, de 52 años, es una leyenda viva, y en una charla en la que abordó todos los temas, habló con sobre Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y sobre las posibilidades de la selección argentina.

-¿Es esta una de las mejores Brasil a nivel ofensivo en los últimos años?

-Tiene jugadores de alta categoría en todas las líneas. Tiene grandes atacantes. Cuando uno logra conformar un equipo con ese tipo de futbolistas es normal tener una función como la de Brasil. La selección tiene un poder ofensivo… Con Neymar, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Jr, Paquetá… Todos saben bien cómo hacer que eso funcione.

-¿Qué piensa de las grandes sorpresas que tuvo esta Copa del Mundo?

-Para mí no es algo anormal. El fútbol no es una ciencia exacta en la que Alemania, Bélgica, Argentina o Brasil tienen que ganarle obligatoriamente a cualquier rival que se le ponga por delante. Esto no es ciencia, Japón tuvo una buena Copa del Mundo, Arabia Saudita sorprendió en el arranque. Camerún lo hizo con Brasil, Marruecos está metido. Para mí, que pasé por varias Copas del Mundo, no es sorpresa, porque la evolución de todos los equipos es absoluta.

Cafú besa la Copa del Mundo en 2002; la había ganado por primera vez en 1994 y fue subcampeón en 1998

-Además de lo que mostró Brasil hasta acá, parece ser Francia otro de los seleccionados más fuertes. ¿Cómo ve usted al equipo de Didier Deschamps?

-Es una selección fantástica. A pesar de perder cinco jugadores por diferentes lesiones antes de la Copa del Mundo, siento que es una de las favoritas a llegar a la final. Juega muy bien, tiene jugadores que pueden resolver cualquier problema, en cualquier momento.

-¿Qué piensa de Neymar?

-Neymar es uno de los mayores ídolos de Brasil. Es un crack, es un jugador que puede solucionar cualquier dificultad que se presente en un partido. Pero Brasil no depende sólo de Neymar, aunque él es muy importante, siento que Brasil tiene mucho talento y que es muy poderoso.

-Ronaldo es otra de las estrellas que tiene esta Copa del Mundo. Sin embargo, algunos lo han criticado, ¿por qué cree que el portugués es cuestionado?

-Primero hay que entender que estamos hablando de un súper atleta, no estamos hablando de un jugador de fútbol normal. Es Cristiano Ronaldo, es un atleta excepcional, es un ejemplo de profesionalismo. Son pocos los futbolistas que pueden jugar cinco Copas del Mundo como él. Sobre la gente que lo critica, prefiero no detenerme en esas cosas porque no tiene sentido cuando se trata de un futbolista de esa categoría.

"Messi es un jugador que en cualquier momento puede desatar un partido. Es pura genialidad puesta al servicio de ganar un partido. Es una maravilla verlo juga", dijo Cafú Aníbal Greco - La Nación

-¿Qué sensaciones le dejó hasta el momento el desempeño de la Argentina?

-El arranque no fue el esperado con esa derrota con Arabia. Pero Argentina se recuperó, porque siempre es una selección temida. Un equipo que tiene un poder de recuperación muy grande. El primer juego creo que fue una mezcla de sensaciones, pero la selección argentina es de cuidado porque es un grande.

-¿Qué piensa de la tarea de Lionel Messi?

-Es uno de los mayores y mejores jugadores del mundo. Es excepcional, sensacional. Messi es un jugador que en cualquier momento puede desatar un partido. Es pura genialidad puesta al servicio de ganar un partido. Es una maravilla verlo jugar.

-¿Qué diferencia encuentra entre este equipo de Brasil y el de 2002 que usted integró?

-En 2002 fuimos campeones del mundo y este equipo está en el camino de la Copa del Mundo de Qatar.

-¿Qué se necesita para ser campeón del mundo?

-No es una respuesta sencilla, porque no hay una única fórmula. Existen selecciones que uno no cree que puedan llegar a una final y lo logran; otras favoritas que quedan eliminadas en la primera etapa. No hay una fórmula exacta para ganar. Estuve en cuatro mundiales y tuve la oportunidad de jugar tres finales consecutivas. Una pieza fundamental para poder ganar es no tener vanidad. En el momento que existe vanidad y soberbia dentro de un equipo no hay no se conseguirá el objetivo. No digo que yo gané un Mundial, sino que ganamos un Mundial. Lo ganó un equipo.