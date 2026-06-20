Calendario completo del Mundial 2026: día, hora y TV de todos los partidos

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se juega hasta el domingo 19 de julio. La selección argentina, una de las 48 que participan de esta edición, intentará defender el título obtenido en Qatar 2022 en la que será la última Copa del Mundo de Lionel Messi, quien ya se convirtió en el máximo goleador de la historia del certamen con su hat-trick ante Argelia en el debut. Todos los detalles del torneo se pueden consultar en canchallena.com.

La final, el partido más importante, se disputará el domingo 19 de julio a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Este recinto albergará también cinco partidos de la etapa de grupos, uno de 16vos de final y uno de octavos. Los de la primera ronda serán: Brasil vs. Marruecos (empataron 1 a 1), Francia vs. Senegal (ganaron los franceses por 3 a 1), Ecuador vs. Alemania (Grupo E), Noruega vs. Senegal (Grupo I) y Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).

El Metlife Stadium de Nueva Jersey será la sede de la final del Mundial 2026 Seth Wenig - AP

Serán 104 encuentros en total. El formato cambió con respecto a las últimas siete ediciones, que tuvieron 32 participantes. Esta vez, al ser 48, hay 12 grupos de cuatro seleccionados cada uno, en los que los dos mejores de cada uno avanzarán a 16vos de final, instancia que se realizará por primera vez, junto a los ocho mejores terceros. De ahí en adelante habrá partidos de eliminación directa hasta la definición.

Fixture y resultados del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Grupo A

Fecha 1

Fecha 2

México derrotó a Corea del Sur y se convirtió en el primer clasificado a los 16vos de final Silvia Izquierdo - AP

Fecha 3

República Checa vs. México - Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur – Miércoles 24 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

Grupo B

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Suiza vs. Canadá – Miércoles 24 de junio a las 16 en el BC Place de Vancouver.

Bosnia y Herzegovina vs. Qatar – Miércoles 24 de junio a las 16 en el Lumen Field de Seattle.

Grupo C

Fecha 1

Fecha 2

Se despertó Brasil: goleó 3 a 0 a Haití y lo eliminó del Mundial a una fecha para que finalice la etapa de grupos KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fecha 3

Escocia vs. Brasil – Miércoles 24 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Marruecos vs. Haití – Miércoles 26 de junio a las 19 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo D

Fecha 1

Fecha 2

Fecha 3

Turquía vs. Estados Unidos – Viernes 26 de junio a las 23 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Paraguay vs. Australia – Jueves 25 de junio a las 23 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Grupo E

Fecha 1

Fecha 2

Alemania vs. Costa de Marfil – Sábado 20 de junio a las 17 en el BMO Field de Toronto.

Curazao vs. Ecuador – Sábado 20 de junio a las 21 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Fecha 3

Ecuador vs. Alemania – Jueves 25 de junio a las 17 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Curazao vs. Costa de Marfil – Jueves 25 de junio a las 17 en el estadio de Philadelphia.

Grupo F

Fecha 1

Fecha 2

Países Bajos vs. Suecia – Sábado 20 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

Túnez vs. Japón – Sábado 20 de junio a la 1 en el estadio BBVA de Monterrey.

Fecha 3

Japón vs. Suecia – Jueves 25 de junio a las 20 en el AT&T Stadium de Dallas.

Túnez vs. Países Bajos – Jueves 25 de junio a las 20 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Grupo G

Fecha 1

Irán vs. Nueva Zelanda fue uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Mundial Andre Penner - AP

Fecha 2

Bélgica vs. Irán – Domingo 21 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Nueva Zelanda vs. Egipto – Domingo 21 de junio a las 22 en el BC Place de Vancouver.

Fecha 3

Egipto vs. Irán – Sábado 27 de junio a las 00 en el Lumen Field de Seattle.

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Sábado 27 de junio a las 00 en el BC Place de Vancouver.

Grupo H

Fecha 1

Fecha 2

España vs. Arabia Saudita – Domingo 21 de junio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Uruguay vs. Cabo Verde – Domingo 21 de junio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

Fecha 3

Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Viernes 26 de junio a las 21 en el NRG Stadium de Houston.

Uruguay vs. España – Viernes 26 de junio a las 21 en el estadio Akron de Guadalajara.

Grupo I

Fecha 1

Erling Haaland brilló frente a Irak y convirtió un doblete en su debut mundialista JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Fecha 2

Francia vs. Irak – Lunes 22 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

Noruega vs. Senegal – Lunes 22 de junio a las 21 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Fecha 3

Noruega vs. Francia – Viernes 26 de junio a las 16 en el Gillette Stadium de Boston.

Senegal vs. Irak – Viernes 26 de junio a las 16 en el BMO Field de Toronto.

Grupo J

Fecha 1

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

Grupo K

Fecha 1

Las tapas de los diarios luego del primer partido de Portugal en el Mundial 2026

Fecha 2

Portugal vs. Uzbekistán – Martes 23 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

República Democrática del Congo vs. Colombia – Martes 23 de junio a las 23 en el estadio Akron de Guadalajara.

Fecha 3

Colombia vs. Portugal – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Hard Rock Stadium de Miami.

República Democrática del Congo vs. Uzbekistán – Sábado 27 de junio a las 20.30 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Grupo L

Fecha 1

Fecha 2

Inglaterra vs. Ghana – Martes 23 de junio a las 17 en el Gillette Stadium de Boston.

Panamá vs. Croacia – Martes 23 de junio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

Fecha 3

Panamá vs. Inglaterra – Sábado 27 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Croacia vs. Ghana – Sábado 27 de junio a las 18 en el estadio de Philadelphia.

16avos de final

2º Grupo A vs. 2º Grupo B – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

1º Grupo F vs. 2º Grupo C – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

1º Grupo C vs. 2º Grupo F – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

2º Grupo E vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

1º Grupo J vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

2º Grupo D vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final

Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.

Cuartos de final

Ganador Octavos de final 1 vs. Ganador Octavos de final 2 – Jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Boston.

Ganador Octavos de final 5 vs. Ganador Octavos de final 6 – Viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Ganador Octavos de final 3 vs. Ganador Octavos de final 4 – Sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Ganador Octavos de final 7 vs. Ganador Octavos de final 8 – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Ganador Cuartos de final 1 vs. Ganador Cuartos de final 2 – Martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador Cuartos de final 3 vs. Cuartos de final 4 – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final