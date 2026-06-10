Calendario del Mundial 2026: cuándo juega Argentina, grupo, rivales y partidos

La selección argentina ya conoce su camino inicial en el Mundial 2026. El equipo que dirige Lionel Scaloni integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y encara el desafío de defender el título obtenido en Qatar 2022. Cuenta con un plantel que combina jerarquía internacional y experiencia en torneos de élite para buscar su cuarta estrella y alcanzar el bicampeonato mundial, algo que solo consiguieron Italia en 1930 y 1943, y Brasil en 1958 y 1962.

El estreno albiceleste será el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra Argelia. El seleccionado africano llega con un buen presente tras alcanzar los cuartos de final en la Copa Africana de Naciones y mantiene la expectativa de avanzar a la siguiente instancia al igual que en Brasil 2014, la única edición en la que logró superar la etapa de grupos.

Valentín Barco y José Manuel 'Flaco' López son dos de las nuevas caras de la selección argentina Butch Dill - FR111446 AP

Posteriormente irá a Dallas para jugar dos compromisos en el AT&T Stadium de Dallas. El primero será el lunes 22 de junio a las 14 ante Austria, en un encuentro exigente, ya que el conjunto austríaco cuenta con figuras de peso en las ligas principales de Europa, como Konrad Laimer, de Bayern Múnich, y David Alaba, de Real Madrid. La etapa de grupos concluirá para la Argentina el sábado 27 de junio a las 23 frente a Jordania, uno de los cuatro debutantes de esta edición.

La importancia de estos tres compromisos radica en la estructura del nuevo formato de competencia, que cuenta con 48 participantes. Los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros se clasifican a los 16avos de final. Un cuarto puesto, en tanto, significa la eliminación automática del certamen ecuménico. El camino posterior en la etapa de eliminación directa depende de la posición final que ocupe cada equipo en su grupo.

Lionel Messi afrontará su sexta Copa del Mundo, un récord que compartirá con Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa Todd Kirkland - Getty Images North America

Si la Argentina logra el primer puesto, juega el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami contra el segundo clasificado de la zona H. En cambio, si termina en el segundo lugar, se enfrentará al líder de ese mismo grupo, integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles. La situación resulta más compleja para un tercer lugar, ya que el rival depende de una tabla general de terceros donde se cruza con los líderes de las zonas B, D, G, K o L, según su ubicación definitiva en ese listado.

Fixture del Grupo J del Mundial 2026, con la selección argentina

Fecha 1

Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 2

Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a las 00 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

Fecha 3

Argelia vs. Austria – Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.

– Domingo 28 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Jordania vs. Argentina – Domingo 28 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina