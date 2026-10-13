Caliente recta final por la Tabla Anual, uno más entre tantos títulos que reparte la AFA

Esta vez no habrá un campeón de la Tabla Anual sacado de la manga, como ocurrió con la coronación que la Liga Profesional -en la práctica es la AFA- le concedió a Rosario Central cuando el título no estaba estipulado en el comienzo de la temporada 2025. Para arreglar semejante desaguisado, para este año se reglamentó que el equipo que sume más puntos entre el Apertura y el Clausura -no se contabilizan los play-off- será reconocido oficialmente como el campeón de la Tabla Anual, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027 y obtendrá el derecho a disputar la Supercopa Internacional, uno más en el revoleo de títulos que dispuso la AFA. Esa única final la disputan el campeón anual con el vencedor del Trofeo de Campeones (se enfrentan el ganador del Apertura y el Clausura). El ejemplo más reciente es el 3-1 de Rosario Central (Anual) sobre Estudiantes (Trofeo de Campeones).

Álex Arce, goleador de Independiente Rivadavia, puntero de la Tabla Anual Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Quedan cuatro fechas para definir al campeón de la Tabla Anual, con una lucha muy pareja, reflejada en los siete puntos que hay entre el primero y el décimo.

Este lunes, Vélez dejó pasar la oportunidad de alcanzar a Independiente Rivadavia en la cima al perder por 2-0 ante Lanús, que tomó más vuelo futbolístico con la primera titularidad en el semestre de Marcelino Moreno. Sea porque es consustancial a su proyecto futbolístico o por necesidad, Vélez promueve constantemente juveniles de sus inferiores. En este tramo trascendente de la temporada, las lesiones de Lanzini y Pellegrini, dos piezas que aportan madurez y volumen ofensivo, obligaron a Guillermo Barros Schelotto a incluir a Thiago Aguirre y Juan Policella, ambos de 17 años. Más allá del respaldo del mellizo y su convicción para darles pista, a Vélez no siempre lo pueden sostener sus pibes, varios de ellos obligados a crecer de golpe por las circunstancias.

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Si bien matemáticamente son varios los equipos con posibilidades, la lectura del cuadro de situación sugiere que la pelea se circunscribirá a los seis primeros, que podrían ser siete si este miércoles River le gana a Sarmiento en Junín en un partido pendiente de la 11a. fecha.

A esta altura de la temporada, el desgaste y los calendarios de cada equipo pasan a tener una inevitable influencia. Por ejemplo, Boca (51 puntos), segundo a una unidad del líder Independiente Rivadavia (52), tiene otros dos frentes que atender: las semifinales de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina. En previsión de la ida de este martes frente a Vasco Da Gama, el Vasco Arruabarrena el último viernes preservó a varios titulares en el 2-2 contra Instituto. Igual, la dosificación de esfuerzos no salió de acuerdo a lo planeado porque Leandro Paredes tuvo que dejar la cancha con un desgarro en la pierna derecha, 16 minutos después de haber ingresado en el segundo tiempo. Entre los dos cotejos contra Vasco Da Gama, Boca recibirá el viernes a Talleres, seguramente con una alineación alternativa.

Definido su futuro en la Copa Sudamericana dentro de una semana, Boca luego visitará a Independiente, recibirá a River y completará el fixture regular en Florencio Varela contra Defensa y Justicia. Como se descuenta que al menos jugará los octavos de final del Clausura, esa etapa coincidirá con la semifinal frente a Banfield por la Copa Argentina, programada para el 14 de noviembre.

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Independiente Rivadavia es el único que depende de sí mismo para conquistar la Tabla Anual. Recibirá a Tigre y luego tendrá un choque con un competidor directo, Argentinos (51); luego se medirá con Banfield y cerrará con el clásico provincial, ante Gimnasia de Mendoza. El fixture de Argentinos le marca Banfield (V), Independiente Rivadavia (L), Atlético Tucumán (V) -el Decano enfrentará a Platense el 28 de este mes por las semifinales de la Copa Argentina- y Huracán.

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Rosario Central (50) no tiene adversarios que aspiran al título de la Tabla Anual: Atlético Tucumán (V), Huracán (L), Sarmiento (V) y Estudiantes de Río Cuarto (L). Guillermo Barros Schelotto dijo que los choques directos entre candidatos le abren una buena posibilidad a Vélez (49), que le resta Gimnasia de Mendoza (L), Central Córdoba (V), San Lorenzo (L) y Unión (V). Si River llega a la línea de los 48 puntos tras pasar por Junín, luego le queda Belgrano (V), Racing (L), Boca (V) y Aldosivi (V). Belgrano (48) e Instituto (47) también están a la expectativa.

En caso de igualdad en el primer puesto, la definición surgirá por este orden de ítems: mejor diferencia de gol, más goles a favor y partidos entre los equipos empatados. La Tabla Anual integra el torrente de títulos de fin de año, junto a los del Clausura, la Copa Argentina y la Supercopa Argentina (Estudiantes vs. Independiente Rivadavia).