Campeones del mundo: Paredes podría ser compañero de Icardi en Turquía, y qué pasará con Dibu Martínez, Dybala, Lo Celso y Lautaro Martínez

escuchar

El futbolista al que todos sus compañeros querían ver (y ayudar) a ser campeón del mundo, el segundo entre los más veteranos del plantel, tras Franco Armani, fue el primero en definir su futuro en el actual mercado de pases. Sin haber puesto la firma contractual, Lionel Messi (36 años) adelantó el 7 de junio que iba a jugar en Inter Miami.

El primero de los 26 campeones del mundo en cambiar de club en la ventana de transferencias de enero fue Gerónimo Rulli, de Villarreal a Ajax. A los pocos días lo siguió Enzo Fernández a Chelsea, por el récord de 121 millones de euros.

En el actual mercado europeo, que estará abierto hasta el 31 de agosto y es el más activo porque se apunta a la conformación de los planteles para la temporada, ya hubo dos movimientos entre los consagrados en Qatar: Alexis Mac Allister, de Brighton a Liverpool (42 millones de euros) y Ángel Di María (libre de Juventus, a Benfica).

Queda tiempo para que surjan más novedades. Algunos jugadores del seleccionado de Lionel Scaloni aun deben resolver su futuro inmediato. El caso que está en el aire es el de Leandro Paredes, que regresó a Paris Saint-Germain tras el préstamo en Juventus, donde no tuvo mucha continuidad como titular, fue una pieza de recambio desde el banco.

Juventus fue el último club de Paredes; vencido el préstamo, volvió a Paris Saint Germain Jonathan Moscrop - Getty Images Europe

El volante formado en Boca hizo pública su ilusión de que Luis Enrique, que lo dirigió en Roma y es el nuevo entrenador en PSG, lo tuviera en cuenta para el proyecto que se pone en marcha. Diferente es la postura de la dirección deportiva que encabeza Luis Campos, que pretende negociar a Paredes, dentro de la renovación del plantel que lleva adelante. Para el mediocampo ya incorporaron al uruguayo Manuel Ugarte y al juvenil italiano Cher Ndour.

Medios de Turquía dan como muy avanzadas las negociaciones entre PSG y Galatasaray por Paredes, en una transferencia que oscilará los seis millones de euros (el club francés lo compró a principios de 2019 por 40 millones). El reciente campeón de la Superliga turca también está por finiquitar la compra de Mauro Icardi -su pase es propiedad de PSG- en 10 millones. El centrodelantero, autor de 22 goles y siete asistencias, fue una de las figuras en la campaña del equipo de Estambul. Se ganó el afecto de los hinchas, que pidieron su continuidad.

Lo que resta por saber es la predisposición de Paredes para salir de una de las cinco grandes ligas de Europa. Desde que emigró de Boca, a principios de 2014, Paredes pasó por el fútbol italiano (Chievo Verona, Roma, Empoli y Juventus), ruso (Zenit San Petersburgo) y francés.

Leandro Paredes tiene intenciones de quedarse en PSG, pero los dirigentes prefieren negociarlo BSR Agency - Getty Images Europe

Sobra la voluntad de Paredes para ir a Turquía, el periodista Nevzat Dindar (Gazeteci) estimó que puede ser importante la intermediación de Icardi: “Creo que Icardi será decisivo en el traspaso de Paredes. Convencerá a su compatriota. Galatasaray está decidido a contratarlo. Quizá se demore unos días, pero el pase tiene muchas posibilidades de concretarse”.

En el caso de tener las puertas definitivamente cerradas para seguir en PSG, Paredes se tomaría un tiempo para escuchar otras propuestas, pero por el momento la más firme es la de Galatasaray, que también intentará atraerlo con la vidriera europea que asegura la participación en la Champions League. Un refuerzo ya asegurado es el lateral español Angeliño, procedente de Leipzig.

La situación de otros campeones del mundo

Los movimientos también pueden involucrar a otros campeones del mundo. Emiliano Martínez le trasladó a Aston Villa su interés de pasar a un equipo que compita en la Champions League. Dibu (30 años), con contrato hasta 2027, lleva tres temporadas en el club de Birmingham y considera que es el momento de dar un salto, sobre todo a partir de la consideración que se ganó tras el Mundial. Una opción era Manchester United, de donde se acaba de alejar David De Gea, pero todo apunta a que llegará André Onana, de Inter.

Emiliano Martínez lleva tres años en Aston Villa y le gustaría cambiar de aire Richard Heathcote - Getty Images Europe

Los clubes de Inglaterra no tienen cláusula de rescisión para las transferencias. Según el sitio Transfermarkt, especializado en la cotización de futbolistas, el actual valor de mercado de Dibu es de 28 millones.

Paulo Dybala cerró una buena temporada en Roma, donde se siente cómodo y con disposición para continuar. Tiene contrato hasta 2025. En los últimos días surgió un interés de Chelsea, a partir de un comentario favorable de Mauricio Pochettino. Enzo Fernández está al tanto de la posibilidad: “Le mandé un mensaje de texto a Paulo diciéndole que venga al Chelsea, que se una a nosotros. Así también tengo un compañero para tomar mate”. El club de Londres está abocado a una profunda transformación del plantel. Ya salieron 10 futbolistas, entre ellos, el delantero Kai Havertz y el media-punta Mason Mount.

Dybala, que se siente cómodo en Roma, entró en el radar de Chelsea Pacific Press - LightRocket

Giovani Lo Celso quedó al margen del Mundial a último momento por una lesión, pero volvió a ser convocado y es un integrante estable en el plantel de Scaloni. Finalizado el préstamo en Villarreal, regresó a Tottenham, que seguramente volverá a negociarlo. Betis, donde ya jugó en la temporada 2018/19, es una posibilidad. También hubo sondeos de Napoli, campeón de Italia, en el caso de que se vaya el polaco Piotr Zielinski. Otra opción es Aston Villa, cuyo técnico, Unai Emery, lo dirigió en PSG y Villarreal.

Ante algunos rumores sobre Julián Álvarez, tanto Manchester City como el cordobés hicieron saber que no habrá préstamo ni venta. Alejandro “Papu” Gómez, el único campeón del mundo que no volvió a ser convocado por Scaloni, está en la lista de negociables de Sevilla, pero por ahora no hay ninguna tratativa firme. Y habrá que estar atento a Lautaro Martínez, al que Inter quiere retener, pero debido a su débil situación económica, no podría rechazar una oferta millonaria desde la Premier League o un equipo grande de Europa.

