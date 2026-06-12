Canadá: el peor equipo de la historia de los Mundiales busca su primer punto en casa

Apenas trece de los 104 partidos se jugarán en territorio canadiense. Eso no hace que sea precisamente la Copa del Mundo de Canadá. Pero su selección sí puede sentir que está frente a su propio Mundial.

En Toronto debutará este viernes, contra Bosnia Herzegovina, y luego viajará a Vancouver para medirse con Qatar (18 de junio) y con Suiza (24), en un grupo que, por localía y crecimiento futbolístico, lo tiene como uno de los favoritos, junto con los suizos.

La referencia del favoritismo no es antojadiza. Si gana el grupo, se aseguraría la permanencia en Vancouver en los 16avos y los 8vos de final. Qué mejor que tener la posibilidad de disputar esas instancias con su gente. Eso sí, la historia no lo favorece. Hasta aquí Canadá jugó sólo dos torneos mundiales, el de 1986 y el de 2022, y no pudo pasar de la primera rueda.

El norteamericano Jesse Marsch llevó a Canadá a las semifinales de la Copa América 2024 y tiene una ilusión inmensa en la Copa del 2026 Stephanie Scarbrough - AP

Hacerlo esta vez sería importante para sacarse de encima el mote del peor equipo de la historia de los Mundiales y permitiría, también, que el público canadiense pueda ver jugar a su máxima estrella, Alphonso Davies, de Bayern Munich, que arrastra una lesión y sólo estaría disponible a partir de los 16avos de final. “Somos optimistas, creemos que vamos a pasar y que él va a poder jugar”, se animó el entrenador Jesse Marsch.

Davies es, además de la principal figura, el autor del primer gol canadiense en la historia de la Copa. Lo convirtió en Qatar 2022 en la derrota ante Croacia (1-4).

La consolidación internacional de Canadá está en crecimiento permanente. La prueba es la clasificación para las semifinales de la última Copa América de 2024, en la que cayó ante la selección argentina. Eso se debe a varios factores. La inserción en la MLS fue una forma de proyectar marcas futbolísticas en mercados económicos rentables.

Los 700.000 jugadores amateurs en un país de 42 millones de personas, ahora tienen como objetivo un destino profesional en relación directa con los Estados Unidos. Que se reforzó, también con la creación en 2019 de la CPL, Canadian Premier League, el primer certamen profesional interno, aunque apenas cuenta con ocho equipos que juegan cuatro ruedas y playoffs para completar un calendario anual y consagrar a un campeón.

Ismaël Koné, de Sassuolo de Italia, una de las figuras canadienses Sammy Kogan - The Canadian Press

Sin embargo, la teoría del crecimiento no incluye la captación en el interés de la población. El fútbol está muy por detrás de deportes como el hockey sobre hielo y el básquetbol. Por eso la Asociación Canadiense de fútbol se juega tanto con esta cita mundialista. Y espera que de un extremo al otro de su territorio, desde la Costa Oeste, con Vancouver, y hasta la costa Este, con Toronto, dos de las tres ciudades más pobladas del país, las sedes de la Copa de la FIFA despierte un sentimiento que por el momento no existe más que la práctica amateur.

Toronto FC y Vancouver Whitecaps son dos de los equipos de la MLS, mientras que la segunda ciudad más poblada, Montréal, tiene la tercera franquicia en el certamen norteamericano. Pero incluso en esos conjuntos puede verse que el deporte aún no prendió en la gente.

La MLS presionó para que la franquicia de Vancouver se traslade a Las Vegas. El año pasado, cuando la alternativa cobró fuerza, un grupo de hinchas se manifestaron frente al Congreso de la FIFA que justamente se realizó en esa ciudad para impedir que eso suceda. “Save the Caps”, decían las pancartas de un grupo, tal vez no mayoritario, pero que defendió la identidad de su equipo. El alcalde de Vancouver, Ken Sim se vio en la obligación de defenderlos. “Que la franquicia se vaya no es una opción para nosotros”. El Mundial parece ser una oportunidad más para diseminar ese sentimiento de pertenencia en más pobladores.

Sergiño Dest, ex Barcelona, en el centro de una rueda de entrenamiento de Canadá JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El estadounidense Jesse Marsch, que construyó su idea futbolística desde la filosofía del alemán Ralf Rangnick, a quien asistió durante algunos años en Leipzig, construyó un grupo joven y compacto. Cada vez es más habitual que sus mejores valores busquen llegar a las grandes ligas europeas para seguir sumando experiencia y calidad competitiva.

En esta camada, los líderes de la expansión son Alphonso Davies (Bayern Munich), Sergiño Dest (PSV), Moise Bombito (Niza), Ismael Kone (Sassuolo), Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton) y Tani Oluwaseyi (Villarreal).

Ali Ahmed, de Canadá, frente a Rodrigo De Paul en la última Copa América, en 2024 Aníbal Greco

La mala noticia es que perdió por una lesión al joven Marcelo Flores, de 22 años, nacido en Georgetown, Ontario, pero con pasaportes mexicano y británico, lo que lo hacía elegible para tres seleccionados. Lo citaron en la selección Sub 17 de Inglaterra, pero eligió jugar en la Sub 16 de México. Finalmente, antes de cumplir la edad limitante, se decidió por Canadá para la mayor. Formado en las inferiores de Arsenal, es una de las mayores promesas canadienses y se lo extrañará demasiado. “Estamos devastados por él”, se lamentó Marsch tras conocerse la rotura del cruzado anterior derecho.

Entre la buena proyección de talentos y la condición de local, Canadá supone que está en condiciones de dar un paso más que sólo participar. Tanto en 1986 (cuando se enfrentó con Francia, Hungría y Unión Soviética) como en 2022 (Croacia, Bélgica y Marruecos) perdió los tres partidos en la primera rueda. Esta vez supone que se encuentra en un punto de partida mucho más accesible. Ocupa el puesto 30º del ranking de la FIFA y sólo Suiza (19º) está por encima suyo. Qatar (55º) y Uzbekistán (65º), son adversarios a los que debería vencer.

Como se dijo, los datos históricos lo condenan. Son 84 los países que formaron parte de la etapa final de la Copa del Mundo al menos una vez. Canadá y El Salvador son los dos equipos que más partidos jugaron sin sacar ni tan siquiera un punto. Eso los ubica en la última posición de la tabla de todos los tiempos. Una marca indecorosa que podría desterrar con apenas conseguir un empate en casa.