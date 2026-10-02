Canadá vs. Perú por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo de preparación internacional Canadá y Perú en el marco de una nueva fecha de ensayos globales; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Canadá y Perú correspondiente al amistoso internacional se disputará este sábado 3 de octubre a las 15.00 h en el Stade Saputo, ubicado en la ciudad de Montreal.
El momento de los equipos
Canadá llega a este compromiso con el envión anímico de haber conseguido una victoria en su última presentación ante Chile por 1-0. Por su parte, el seleccionado de Perú arriba al encuentro tras igualar 1-1 frente a México en su compromiso previo, buscando ajustar piezas en este periodo de pruebas.
Números que anticipan el duelo
Ambos equipos se encuentran en una etapa de consolidación táctica durante este ciclo 2026. Mientras que Canadá busca ratificar la solidez defensiva demostrada en su reciente triunfo, Perú intentará capitalizar su juego ofensivo tras haber repartido puntos en su última salida internacional.
Lo que está en juego
Al tratarse de un amistoso internacional, el resultado representa una oportunidad clave para que ambos entrenadores evalúen el rendimiento de sus planteles y las variantes tácticas de cara a futuras competencias oficiales. Para Canadá, mantener la racha ganadora es vital para su confianza, mientras que Perú apunta a ganar rodaje y volumen de juego fuera de casa.
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