Canadá vs. Republic of Ireland, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este viernes 5 de junio a las 20.30 h en el Stade Saputo de Montreal.

El momento de los equipos

Canadá llega al compromiso tras conseguir una victoria por 2-0 frente a Uzbekistán en su última presentación. Por su parte, Republic of Ireland arriba al duelo en Montreal luego de imponerse ante Qatar por 1-0.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados atraviesan una racha positiva tras haber triunfado en sus respectivos compromisos previos. Este encuentro servirá como una prueba de rendimiento para ambos planteles en el marco de la temporada 2025.

Lo que está en juego

Al tratarse del inicio de este amistoso internacional, el resultado es fundamental para que ambos equipos continúen consolidando sus esquemas de juego y ganando confianza en sus respectivas preparaciones de cara a los desafíos futuros.