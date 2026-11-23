En un partido electrizante y emotivo, que necesitó del alargue para desnivelar el desarrollo, Gimnasia le ganó a Newell’s por 4-2 y se clasificó a los cuartos de final del torneo Clausura. Los goles del vencedor fueron convertidos por Nacho Fernández, Ignacio Miramón, Franco Escobar (en contra) y Matías Melluso; Walter Mazzantti había puesto dos veces la igualdad para los rosarinos, ambas de penal.

La Lepra terminó el encuentro con nueve futbolistas por las expulsiones de Jerónimo Russo y Martín Ortega. Nicolás Ramírez tuvo varias polémicas: su principal error fue no haber echado a Germán Conti por doble amonestación a diez minutos del final del segundo tiempo, tras cometerle penal a Santiago Solari.

¡PENAL PARA NEWELL'S POR FALTA SOBRE SOLARI! 😱



Conti derribó al delantero de la Lepra dentro del área y los jugadores reclamaron la segunda amarilla.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/TznTVNBTSy — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

El encuentro iba camino al alargue y hubiera sido diferente el contexto para el equipo de Frank Kudelka si esos minutos finales -más los (eventuales) posteriores 30- los jugaba en superioridad numérica. “Le voy a decir a Ramírez lo que pienso”, advirtió el DT de Newell’s, en la conferencia. Minutos después, se reunió con el juez en el vestuario bajo un clima de máxima tensión.

Ahora, el Lobo espera al vencedor de la llave que este miércoles jugarán Boca e Independiente Rivadavia, en la Bombonera. Hubo tumulto en el final, amenazas, golpes en el aire y el juez terminó mostrando tres rojas más.

En síntesis, los cinco expulsados en la victoria de Gimnasia por 4-2 sobre Newell’s por los octavos de final del Torneo Clausura fueron Jerónimo Russo, Martín Ortega, Lucas Carrizo y Gabriel Arias (en Newell’s), y el arquero Harlen Castillo (en Gimnasia). Todo arrancó con una supuesta provocación del dueño del arco del Lobo. Y hasta el Zorro Cóccaro agredió una cámara con un “botinazo”, cuando ya había pasado todo. De hecho, la TV quedó en suspenso en ese momento. “¿Quieren filmar algo, quieren que les diga algo?“, preguntó, en un tono amenazante.

BICICLETA DE CHIPI CHIPI: el lujo de Castillo antes de agarrarla en Gimnasia vs. Newell's #LPFxTNTSports



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¿Qué pasó durante el partido?

A los 6 minutos llegó el penal del arquero Castillo sobre Solari tras una gran habilitación de Guch, con un pase pinchado a las espaldas de los centrales: al principio, el árbitro había sancionado posición adelantada, pero desde el VAR le avisaron que estaba habilitado por Conti y Silva Torrejón y sin ver la acción en el monitor (algunos lo llaman el VAR blue, porque interfieren desde la oficina de Videoarbitraje pero sin mostrarle las imágenes al juez principal), Ramírez sancionó la pena máxima. Lo pateó Mazzantti con sutileza para ubicar la pelota junto al palo derecho.

En otra habilitación de Guch para Solari, llegó el penal de Conti. El defensor estaba amonestado, quiso rechazar el balón y terminó cometiéndole falta al exwing de Racing. El árbitro Ramírez entendió que Conti pretendió disputar la pelota y se llevó puesto al delantero, quizás por eso no lo amonestó, aunque la infracción lo ameritaba. Y le hubiera significado al Lobo quedarse con uno menos. Mazzantti se hizo cargo de la falta y volvió a ejecutarlo muy bien.

Y a los 18 segundos del inicio del tiempo extra, Nacho Fernández “fabricó” una falta inteligente con la intención de ganar una pelota parada y ver si podía hacer expulsar a Russo. Un minuto después buscó lo mismo con Regiardo. El que logró la roja de un rival fue Jeremías Merlo ante Russo: lo encaró por la derecha y le tiró la pelota larga: falta, doble amarilla y expulsión. No fue una infracción fuerte y terminó siendo más picardía del delantero para forzar el roce con el adversario. La segunda tarjeta pareció excesiva.

También vio la roja Ortega por doble amonestación, la segunda por pegarle un pelotazo a Nacho Fernández en la cabeza luego de haber caído por una infracción. Bien expulsado.

Mucho enojo de Cóccaro y de todo Newell's luego de la derrota de Newell's vs. Gimnasia en El Bosque por los octavos del #TorneoClausura. pic.twitter.com/JGp94wNtez — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2026

Una vez finalizado el encuentro, Ramírez siguió sacando tarjetas rojas: fue el turno para Gabriel Arias (arquero suplente) y Carrizo en la Lepra, uno de los que más le había protestado durante todo el encuentro. Se generó un tumulto entre los jugadores porque lo buscaban al arquero Castillo, que también fue expulsado. Al parecer, los jugadores visitantes se enojaron por un gesto cuando fue a buscar una pelota fácil con sus pies. Una suerte de “bicicleta”, que tomaron como provocación.

Maximiliano Rodríguez, un símbolo de Newell’s, mostró su descontento en una historia de Instagram. “Ya no nos preguntamos contra quién nos toca jugar o cómo vamos a hacer la táctica, ahora preguntamos quién es el árbitro. Ya no hablamos de que bien jugó el 10 o el 5, ahora la figura de los partidos son los árbitros”, sostuvo.