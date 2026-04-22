Carlos Bilardo: “No busquen dinero, busquen gloria y así los van a recordar para toda la vida”
El exentrenador de la selección argentina es reconocido por sus títulos y frases célebres que lo acompañaron durante su amplia trayectoria
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Carlos Bilardo dejó su huella en el fútbol argentino al coronarse en la Copa del Mundo de 1986. Conocedor de tácticas, estrategias y de cómo llegarle al jugador para que asimile no solo su idea, sino su filosofía de vida, el reconocido director técnico dejó frases icónicas a lo largo de su carrera que, hasta el día de hoy, trascienden por su profundo significado.
Tal fue su unión con los jugadores que, en varias oportunidades, les aconsejó dejar el rédito económico de lado para perseguir la gloria deportiva. Según su perspectiva, los títulos catapultan a los deportistas a un estrellato eterno; en cambio, el dinero solo da un placer momentáneo que se diluye con el correr del tiempo.
Una de las frases icónicas que encierra ese concepto trascendió lo meramente deportivo y hasta futbolistas de la actualidad la recuerdan para reforzar su espíritu deportivo. “No busquen dinero. Busquen la gloria y así los van a recordar toda la vida”, relató Bilardo, a modo de moraleja.
Esta mención nombrada en una antigua entrevista no hizo más que acrecentar el espíritu de los futbolistas, alejándolos de cualquier provecho económico que solamente sostiene una de las patas de la mesa.
Bilardo, quien está al cuidado de su familia, padece el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa relacionada principalmente con la progresión de la edad.
Con 88 años y al cuidado de su familia, el ex director técnico de la selección argentina, Estudiantes de La Plata, Sevilla, entre otros equipos, es noticia en cada uno de sus cumpleaños -a pesar de que no le guste celebrarlo- ya que amigos y compañeros de la profesión se acercan a su casa para saludarlo y brindarle cariño.
Luego de su retiro como entrenador, Bilardo se dedicó a ser analista deportivo en distintas cadenas televisivas y tuvo un paso por la función pública como Secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2008. Ese mismo año comenzó a trabajar en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde fue director de selecciones nacionales hasta 2014.
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