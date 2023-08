escuchar

Carlos Tevez es el nuevo director técnico de Independiente. Las 13 fechas que faltan para evitar el descenso obligaron a una decisión relámpago de la comisión directiva. Todo se dio el mismo día en el que el manager, Pablo Cavallero, otra de las figuras más cuestionadas, presentó la renuncia. Ya se había ido el entrenador Ricardo Zielinski luego de la derrota del fin de semana ante Colón y por eso el plantel necesitaba un nuevo conductor. El flamante DT tendrá una semana difícil antes de enfrentar a Vélez, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, en un clima de otra final por el descenso por la realidad del Rojo y encima por el resultado que se dio este lunes: la victoria de Huracán ante Banfield por 2-0, en Parque Patricios, dejó al equipo de Avellaneda en zona de descenso, a la par del Globo y de Colón.

Tevez fue ofrecido a la dirigencia, pero no tenía demasiado consenso. Incluso, se habló de un contacto cuando todavía Zielinski no había presentado oficialmente la renuncia, la noche del sábado. Tevez apareció viendo fútbol en la cancha de Vélez y lo negó: “Tengo ganas de trabajar, pero de Independiente no sé nada. Hay un gran técnico como el Ruso y tiene la capacidad para sacar adelante la situación”, había declarado en Radio La Red. Pero a la mañana siguiente Zielinski confirmó el portazo. Lo que percibieron los dirigentes de la reunión con Tevez, sobre todo Grindetti, fueron las ganas de “asumir ya”. El exdelantero de Boca les comunicó su proyecto futbolístico.

El Apache -cuya posible llegada despertó una ola de reprobación en las redes sociales afines a la entidad de Avellaneda- dirigió durante 24 partidos a Rosario Central el año pasado, con más derrotas (8) que triunfos (6). En tanto que Erviti fue el técnico de Atlanta en 46 encuentros, con 15 traspiés y 12 victorias. El volante, que vivió en Independiente su anteúltima etapa como futbolista, ofrecía la posibilidad de estar acompañado por Alejandro Kohan, muy reconocido en el Rojo por su tarea como preparador físico de Ariel Holan en la exitosa campaña de 2017. Ambos habían solicitado entre tres y cuatro refuerzos para afrontar lo que viene.

Carlos Tevez como DT de Rosario Central, en el partido de octubre pasado ante River, en el Monumental

Durante este lunes, los dirigentes se habían separado para reunirse con los dos candidatos que habían quedado con posibilidades de asumir ya: Tevez y Erviti. Néstor Grindetti, presidente del Rojo, estuvo presente en la charla con el Apache. Estos dos nombres llegaron al desenlace luego de las negativas de Ariel Holan, Gabriel Milito, Gustavo Alfaro, Daniel Garnero y Ricardo Gareca.

En las horas previas al desenlace, Mauricio Cuero, que había rescindido su contrato con Independiente cuando todavía estaba Zielinski como DT, realizó una dura declaración contra el clima que se vivía en en club: “Voy a dar mi versión corta, ya que después de mi salida he recibido muchos mensajes. Esto se veía venir por la forma en la que se venía manejando el grupo. El ambiente en el vestuario no era el más agradable por las ciertas divisiones y decisiones grupales que habían. Si les cuento todo lo que pasa en un vestuario de fútbol tendríamos que sentarnos a hablar por días y no es la idea. Solo quería expresar que esto pasaba a diario y que luego influyó en las decisiones técnicas. Quise ayudar y dar lo mejor de mí, pero no se me permitió. Quiero que sepan que les deseo lo mejor y que el club pueda volver a estar donde se merece”.

Mauricio Cuero llegó libre de Banfield para reforzar el ataque de Independiente, pero se fue en conflicto y luego de casi ni jugar

La renuncia de Zielinski

No había podido contrarrestar una crisis que se agigantó semana tras semana, desde que tomó un hierro caliente: Ricardo Zielinski renunció a su cargo como DT de Independiente horas después de la derrota por 1-0 ante Colón por la primera fecha de la Copa de la Liga. El Ruso se reunió con los dirigentes y puso a disposición su renuncia, que se hizo efectiva el domingo al mediodía.

“En el día de la fecha, Ricardo Zielinski renunció a su cargo como entrenador del primer equipo. Desde Independiente, queremos agradecerle por el trabajo realizado durante su etapa a él y su cuerpo técnico”, informó el club en redes sociales. ”La Comisión Directiva de la Institución ya se encuentra abocada a la búsqueda de su reemplazante para contratarlo lo antes posible”, agrega el mensaje institucional que abre especulaciones sobre la sucesión. Los dos primeros nombres que surgían como reemplazantes tenían pasado exitoso en el club: uno como jugador (Lucas Pusineri) y el otro como DT (Ariel Holan). Ambos desestimaron el llamado.

Golpeado por los malos resultados y sacudido por la bronca de los hinchas, tras cristalizarse el traspié ante el Sabalero -que significó un magro debut como local-, el Ruso pidió hablar con un dirigente. Sin embargo ya se habían ido todos, pero pudo reunirse con Esteban Sáenz Rico, el secretario deportivo. Todo terminó en una renuncia indeclinable. Zielinski había llegado en abril pasado, tras la salida de Leandro Stillitano, el anterior técnico del club, y dirigió 18 partidos desde entonces. Ganó seis partidos, empató en cuatro y perdió ocho, con 22 puntos sobre 54 posibles, una campaña que no ayudó para despejar el fantasma del descenso.

Este sábado, el entrenador había suspendido la conferencia de prensa y hubo reproches en el hall principal del estadio. El hit, como tantas otras veces fue “que se vayan todos”.

Independiente y una nueva derrota: su verdugo ahora fue Colón de Santa Fe Fotobaires

El Rojo vive una situación en la que las finanzas ahogan, refuerzos que tardaron en llegar o directamente no llegaron, una tabla de posiciones que amenaza catástrofe, un presidente como Néstor Grindetti que está disperso, una imagen deteriorada y difusa, y una barra brava que campa a sus anchas en los predios de la institución. Todos ingredientes de un cóctel explosivo que se prepara a atravesar tres meses no aptos para corazones débiles.

Pese a los refuerzos que llegaron en la última semana de la pretemporada, Independiente mostró una mala imagen en el primer partido de local y ante un rival directo en la lucha por la permanencia. La crisis de resultados también se llevó por delante al director deportivo Pablo Cavallero, muy cuestionado por los hinchas, que se fue el lunes.

A falta de 13 partidos para el final de la temporada, Independiente está en el puesto 25 de la tabla anual con 28 puntos. En las próximas semanas, el Rojo se juega buena parte de su destino frente a Vélez, Gimnasia y Huracán, rivales directos en la lucha por mantener la categoría.

Un malestar de arrastre

El malestar se hizo sentir en una concentración en el hall principal, donde los fanáticos exigieron comicios a menos de un año de los que consagraron al periodista Fabián Doman, quien renunció tras apenas seis meses en el cargo. Grindetti heredó la presidencia, pero su actividad en la política como intendente de Lanús y candidato a gobernador de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, dificulta su accionar como dirigente del club. Después de las PASO que lo afirmaron como candidato tras vencer en la interna a Diego Santilli, Grindetti declaró que su prioridad era “sacar a (Axel) Kicillof” de la gobernación en la provincia antes que gestionar Independiente, lo que causó el malestar de la hincha del “Rojo”.

El candidato de JxC debe definir si toma licencia en el club, algo que le exigen las agrupaciones opositoras para descomprimir el presente institucional y deportivo.

