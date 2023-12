escuchar

Carlos Tevez le puso fin a la especulación y firmó su renovación como director técnico de Independiente por tres años, con un nuevo contrato que finalizará en diciembre de 2026. El “Apache” había sido rumoreado como uno de los apuntados por la fórmula Andrés Ibarra-Mauricio Macri para ocupar ese cargo en Boca en caso de que fueran electos, pero fiel a su palabra de que su continuidad en Avellaneda nunca estuvo en duda, presentó su nuevo acuerdo este viernes, en una conferencia de prensa junto al presidente del club, Néstor Grindetti, y el secretario general Daniel Seoane.

“La renovación mía viene a que estoy feliz y contento en Independiente. Gracias a los muchachos de la comisión, a Néstor [Grindetti], a Dani [Seoane], a Juan [Marconi] al Puma [Damiani], a Cristian [Ritondo]. Yo me siento feliz y contenido en este ambiente, que es difícil. Me dieron esta responsabilidad que es llevar al club adelante y voy a tratar de hacerlo de la mejor manera”, aseguró el también exDT de Rosario Central, dejando en claro que su firma estaba asegurada.

Al ser consultado por sus objetivos en la institución, Tevez habló de instaurar un plan de trabajo de largo plazo que incluya diferentes áreas, un desafío que no resultará fácil dadas las recientes necesidades del equipo: “El proyecto 360° que uno presenta abarca juveniles, gente de entre 23 y 28 años y después los que pasan a una edad de entre 30 y 38 años, para querer retirarse en el club. Es abarcar toda esa área. Es un proyecto muy ambicioso. Estoy agradecido a Independiente por confiar en mí, vamos en ese camino”.

El DT también hizo hincapié en las inferiores de Independiente, que recientemente se consagraron en la Copa Proyección al superar a Tigre por 2-0 en la final, y se mostró muy entusiasmado por el futuro: “Todos los juveniles que venimos viendo y con los que venimos trabajando me tienen sorprendido. Son chicos que quieren aprender, quieren llegar a la primera de Independiente. Ese balanceo que yo vi cuando llegué era muy grande, porque lleva un proceso debutar en primera, más en la de Independiente. Por suerte hoy dimos esa tranquilidad para que los chicos tengan un proceso de adaptación para poder explotarlo después, que puedan demostrar dentro de la cancha lo que nosotros vemos en reserva y el seguimiento que venimos dando. Por suerte la reserva salió campeona, y lo que estamos viendo se nota, lo trabajamos. Estamos muy contentos con el trabajo de Hugo [Tocalli] y Pedro [Monzón]. Nos llevamos muy bien entre todos y queremos lo mejor para Independiente”.

Al exdelantero de Boca, Manchester United y Manchester City entre otros también le consultaron acerca del mercado de pases y los objetivos del club, y aunque se mostró ambicioso, también buscó medir las expectativas: “Quiero hacerle entender a la gente que no podemos pedir por pedir. Tenemos que pedir seguro. Lo bueno y lo barato no son compatibles. Hay que saber también que es un proceso, por eso es a tres años. Tratamos de que el año que viene, con lo que pedimos ahora, podamos pelear el campeonato y la Copa Argentina, que es lo que nos toca jugar. Estoy convencido de eso si podemos llegar a traer los jugadores que pedimos, que no son una locura pero que la gente de Independiente tiene que entender que no podemos pedir locuras. A quién no le gustaría tener jugadores extraordinarios en su club, pero hoy no podemos tener eso. Pero sí vamos a ser competitivos, como la historia de Independiente manda”.

En particular, a Tevez le preguntaron acerca de uno de los futbolistas que surgieron como apuntados por él para reforzar al equipo: un posible regreso de Nicolás Domingo, clave en la obtención de la Copa Sudamericana 2017. Su respuesta fue ambivalente: “Sabemos que Nico es alguien muy querido en el club. Valoramos todas las situaciones para lo mejor de Independiente. Seguimos trabajando en el plantel del año que viene. No le cierro ni le abro la puerta a nadie, sino que digo que Nico para mí es un jugador que a Independiente le ha dado mucho y lo respeto por eso”.

Hay varios puestos por reforzar en la idea de Carlos Tevez, y las prioridades son un volante central y un centrodelantero. Ya circulan varios nombres que interesan. El más conocido para la defensa es Carlos Izquierdoz, excompañero del Apache en Boca, actualmente con contrato en Sporting Gijón, de la segunda división de España. Cuando Tevez llegó a Independiente se hizo un intento por repatriarlo. Ahora, volverán a la carga.

En cuanto al ataque, hay dos candidatos. Uno es Adrián Maravilla Martínez, surgido en el fútbol de ascenso, con pasado en clubes de Paraguay y de buena temporada en Instituto, con 18 goles en 41 partidos. Nacido en Campana, ha finalizado su vínculo con el club cordobés, aunque espera una oferta superadora del exterior. El otro es el paraguayo Gabriel Ávalos, de Argentinos Juniors (47 goles en 122 partidos) y de la selección de su país. Una de las posibilidades es ofrecer algún jugador como parte pago; Ayrton Costa es candidato. Si llegara a ocurrir, debería buscar un lateral izquierdo. En ese puesto, sondeó a Adrián Sporle, de última temporada en Arsenal.

LA NACION