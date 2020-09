Cecilio Domínguez, en préstamo en Guaraní, fue durísimo con los dirigentes de Independiente Fuente: FotoBAIRES

La aparición de Cecilio Domínguez fue estruendosa. Su salida de Independiente resultó complicada, pero sus palabras ponen en contexto que en realidad fue más que eso. El delantero paraguayo, que fue transferido a Austin FC, de la MLS y está a préstamo en Guaraní hasta diciembre próximo, fue durísimo con los dirigentes de la entidad de Avellaneda: "Cualquier lugar es mejor que Independiente. Más allá de la gente, que tiene toda la razón de opinar, silbar y apoyar, lo de la dirigencia fue lamentable desde que llegué hasta que me fui. Nunca tuve trato con ellos, no estuvieron con los jugadores y faltaron a la palabra. No le cumplieron a nadie".

El desembarco de Domínguez resultó una de las transferencia más resonantes de Independiente, ya que le habían pagado 6.000.000 de dólares a América por el 75% del pase del atacante, pero su desempeño estuvo lejos de corresponderse con esa operación. Eso no lo oculta el futbolista: "Lo mío fue malo, soy consciente de eso. Dejé mucho que desear, también todo el equipo. Si no ganamos los partidos fue por algo y eso se vio a la luz", explicó en el programa 90 minutos, de ESPN.

Fue contundente también a la hora de hablar del clásico que Independiente perdió con Racing y la Academia jugó con dos jugadores menos por expulsiones (1-0): "Después de ese clásico, no queríamos salir a la calle ni cruzarnos con nadie, porque nos puteaban. Era muy difícil. Sentíamos muchísima vergüenza, nos ganaron con nueve hombres. En la calle, la gente nos decía de todo. A partir de ahí fue todo peor".

No dejó tema por abordar y cuando fue consultado acerca de la operación en la que estaba involucrado respecto de un posible pase a Boca, Domínguez dio un paso más: "Me encantaría jugar ahí. Cuando estuve en Cerro Porteño y jugamos la Copa Libertadores contra ellos, mi nombre sonaba todos los años. Boca, con todo respeto a la gente de Independiente, es un equipo muy grande y cualquiera quiere jugar ahí. Román (Riquelme) no me llamó personalmente, ojalá lo haga. Ahora ya no sé porque tengo todo firmado, pero si en su momento me llamaba, no dudaba".

El caso Romero en San Lorenzo

Domínguez parece no tener problemas en opinar acerca de ningún tema, por eso cuando le preguntaron por sus compatriotas, los hermano Romero que juegan en San Lorenzo, ya que uno de ellos, Ángel, fue separado del plantel por lesionar gravemente (fractura) a Andrés Herrera, el delantero de Guaraní dijo: "Yo no sé lo que vivieron ni cómo están. Creo que no están tan bien, pero juegan muy bien. Yo los conozco de la selección y la verdad que son excelentes personas. Ángel no es mal intencionado, jamás lo fue. No tienen maldad en ningún sentido. Cuando se calientan, no reaccionan como supuestamente dicen".

