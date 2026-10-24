Celta de Vigo vs. Real Betis por el Liga de España, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Celta de Vigo y Real Betis correspondiente a la jornada 10 de la Liga de España se disputará este domingo 25 de octubre a las 12.15 h en el Estadio Abanca-Balaídos, ubicado en la ciudad de Vigo.

El momento de los equipos

El presente de ambos conjuntos es dispar de cara a este enfrentamiento. El Celta de Vigo llega con la confianza alta tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente al Alavés en su última presentación. Por el contrario, el Real Betis busca recuperarse anímicamente tras sufrir una derrota por 5-2 ante el Barcelona en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan al Estadio Abanca-Balaídos con realidades opuestas en cuanto a su última performance defensiva y ofensiva. Mientras que el conjunto local buscará capitalizar su envión ganador para fortalecerse en casa, el equipo visitante intentará ajustar sus piezas tras los cinco goles recibidos en su reciente compromiso para reencontrarse con la solidez necesaria fuera de casa.

Lo que está en juego

Este duelo de la jornada 10 resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Para el Celta de Vigo, una victoria significaría consolidar la racha positiva tras el triunfo ante el Alavés, mientras que para el Real Betis el objetivo es revertir rápidamente la imagen dejada frente al Barcelona para no perder terreno en la tabla de posiciones de la Liga de España.

Todo lo que hay que saber

Celta de Vigo vs. Real Betis

Hora: las 12.15 h

Partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.