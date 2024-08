Cesc Fábregas y la revolución Como: devolvió al club a la Serie A tras 21 años y convence a los refuerzos por teléfono

Escuchar

Pegado al Lago de Como, a 50 kilómetros de Milán y en el norte italiano, el coqueto estadio Giuseppe Sinigaglia es el mudo testigo de una revolución. Sus protagonistas son famosos en el mundo del fútbol, como los ex jugadores Thierry Henry y Cesc Fábregas, y en el de los negocios, como la familia indonesia Hartono, que adquirió el club de la ciudad por apenas 850 mil euros hace cinco años, pagó sus deudas y la resurgió desde la Serie D. Hoy, Robert Budi Hartono y Michael Hartono son los propietarios más ricos de toda la primera división del Calcio: la revista Forbes estima su patrimonio en 48 mil millones de euros. Ellos no están dispuestos a dar un paso atrás.

La “Revolución Fábregas” ya empezó: el catalán, que se formó en las juveniles de Barcelona con su amigo Lionel Messi, los ascendió como entrenador a la máxima categoría meses después de colgar los botines y, en su primer mercado de fichajes, se puso al frente de las tratativas. Sedujo a un ex compañero en Barcelona como Sergi Roberto -firmó por dos años más uno opcional- y a un ex rival en los clásicos de La Liga como el defensor francés Raphael Varane, quien llegó desde Manchester United. Dos juveniles argentinos como Nico Paz -jugador de Real Madrid, hijo de Pablo, ex defensor de Newell’s y Tenerife, de España- y Máximo Perrone -ex Vélez, su pase pertenece a Manchester City- son los próximos en llegar: sus incorporaciones se cerrarían en estas horas. Y sumarse a un vestuario que baila al ritmo de un “joven” Pepe Reina (42 años, campeón mundial con España), celebra los goles del renacido delantero Patrick Cutrone, se entusiasma con lo que hará Andrea Belotti -otro 9 de área, jugador de selección, adquirido a la Roma- y tiene al primer iraquí en la historia de la Serie A: el delantero Ali Jassim, de apenas 21 años.

El francés Raphael Varane y Cesc Fábregas, entrenador de Como, de la Serie A italiana Calcio Como 1907

Cuando Jassim nació, su nuevo club jugaba su última temporada en la máxima categoría. Después de la bancarrota, la quiebra, sus nuevos dueños y tres ascensos, regresó a la Serie A. El retorno fue discreto: la semana pasada cayó 3-0 con Juventus, uno de los más grandes de Italia. “La Serie A es increíble. Para mí es un honor estar aquí, pero el mérito es de Como, que trabajó con gran humildad. Debemos seguir así. La idea es siempre la misma. No tiene sentido volver atrás. Hay que ser agresivo y compacto; una familia. Hay que tener coraje y personalidad”, dijo Cesc, que se retiró en el club, obtuvo su licencia de entrenador, comenzó como DT de la Primavera (Reserva) y quedó como interino en el plantel profesional tras la salida de Moreno Longo, su antecesor en el cargo. Sus buenos resultados, la agenda de contactos y, sobre todo, su voluntad -a lo Marcelo Gallardo- para convencer a los jugadores de sumarse a su proyecto deportivo hicieron que los Hartono le firmaran un contrato de cuatro años.

Una vez consumado el regreso a la máxima categoría, el Como se dedicó a buscar jugadores para su proyecto. Desde el croata Luka Modric a los argentinos Mauro Icardi y Joaquín Correa. Se mencionó, casi al pasar, al francés Varane, cuyo contrato con Manchester United había terminado a fines de junio. El defensor galo, campeón del mundo en Rusia 2018, también había vestido la camiseta de Real Madrid durante diez temporadas tras formarse en el Lens de su país. ¿De Madrid y Manchester a Como? Fábregas se hizo cargo de la negociación. Primero hablaron de fútbol y se dieron cuenta de la sintonía que existía entre ellos, antiguos rivales en los superclásicos del fútbol español. Luego llegó la invitación a conocer la ciudad. Más tarde, el ofrecimiento del contrato. Por último, la fumata blanca. “Cesc fue fundamental para convencerme de estar acá. Tenemos una idea en común con él y es una persona a la que le gusta ganar”, admitió Varane, de impecable camisa blanca, el día de su presentación como nuevo futbolista del club. La alegría duraría poco. Si bien el nuevo refuerzo ocupó las portadas de medios deportivos, Fábregas supo días más tarde que no lo tendría a disposición por “uno, dos y hasta tres meses” por un problema físico.

“Espero este momento hace mucho tiempo. Tengo hambre y pasión. Tuve la oportunidad de trabajar con el equipo durante siete meses, tengo las ideas muy claras, creo mucho en mis jugadores. Trabajaremos duro”, dijo Fábregas en una entrevista con el Diario As antes del comienzo de la temporada. “El fútbol en Italia está creciendo y las expectativas son altas. Tengo que hacerles entender que la mentalidad también debe cambiar. En la Serie B perdés un balón y quizás termina en el palo, en la Serie A te hacen un gol. El nivel es más alto”, opina. Un DT catalán (Pep Guardiola) y uno francés (Arséne Wenger, a quien tuvo en el Arsenal inglés) son sus referencias, pero Fábregas se confiesa admirador de Xabi Alonso, campeón de casi todo en la pasada campaña con Bayer Leverkusen, de la Bundesliga alemana.

“La llegada de Fábregas nos cambió la mentalidad... nos dio un ADN, una nueva forma de ser”, elogió Mirwan Suwarso, directivo del club y vocero del grupo controlante. En una entrevista con la Gazzetta dello Sport, añadió: “Si el entrenador es famoso, pero incapaz, no sirve. Maradona también fue entrenador, pero sin resultados. Fábregas consiguió una nueva mentalidad, con identidad italiana. Es el arquitecto, además de accionista minoritario”. Y puntualizó, sobre las ideas de los Hartono en el futuro: “Nuestro proyecto tiene a Disney como referencia: parques de diversiones, películas, estudios de televisión, medios de comunicación y merchandising”, aventuró.

El argentino Nico Paz festeja un gol con la camiseta de Real Madrid: jugará en Como a las órdenes de Cesc Fábregas OSCAR DEL POZO - AFP

Como jugará el lunes con Cagliari su segundo partido en la Serie A y el primero como local, ante esos fanáticos que hace unos meses celebraron el regreso a la máxima categoría. Aquella vez, las tribunas del Sinigaglia tuvieron la visita estelar de Thierry Henry y del goleador inglés Jamie Vardy, quienes celebraron como si fueran hinchas de toda la vida. Tres meses después, y “revolución Fábregas” mediante, el actual plantel es mucho más competitivo. El entrenador catalán, en cambio, opta por enfriar las expectativas: “Quien piense que vamos a jugar la Champions se equivoca. Es un proceso largo, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos dónde estamos y cómo lo tenemos que hacer”.