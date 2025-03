Simone Inzaghi, DT del Inter, fue distinguido como el mejor entrenador de la temporada 2023/24 en Italia

Simone Inzaghi, DT del Inter, fue distinguido como el mejor entrenador de la temporada 2023/24, en la que guió al equipo “neroazzurro” a ganar su vigésimo “Scudetto” de la Serie A. Inzaghi recibió el premio “Panchina d’oro” tras sumar 26 votos de colegas de la Serie A reunidos en el centro deportivo de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) en Coverciano, Florencia. El entrenador del Inter superó en la elección de la edición número 33 del premio a Giampiero Gasperini, DT del Atalanta que sumó 14 votos, y a Vincenzo Italiano (4), su colega del Bologna que en la temporada pasada guió a Fiorentina a la final de la Conference League por segunda edición consecutiva.

Pero Gasperini, campeón de la Eurocopa League pasada con Atalanta, tuvo el consuelo de recibir un premio especial al igual que Carlo Ancelotti, quien guió al Real Madrid a ganar la Champions League y la Liga de España en la temporada pasada, mientras que Fabio Pecchia fue distinguido con la “Panchina d’argento” por haber logrado el ascenso en la Serie B con Parma, que recientemente lo reemplazó con el rumano Cristian Chivu.

“Es un gran orgullo recibir este premio en Coverciano donde he realizado muchos cursos, un honor ser votado por compañeros de los que siempre intentamos aprender”, afirmó Inzaghi. “Es un premio que tiene muchas dedicaciones: para mis colaboradores que me han ayudado desde el principio, a la gerencia y a los propietarios con los que he tenido la fortuna de trabajar, primero en Lazio, luego en Inter, dos clubes muy grandes”, agregó en declaraciones reproducidas por la agencia ANSA. “Siempre tuve un club presente que me ha apoyado. Además, una dedicatoria a mi familia: a mi esposa, mis hijos, mis padres. Con este calendario he estado muy poco en casa en los últimos años”, reconoció Inzaghi tras recibir el premio de manos del presidente de la Liga de la Serie A, Ezio Simonelli.

Simone Inzaghi, entrenador del Inter de Milán, es lanzado al aire por sus jugadores al final del partido de la Serie A entre el Inter y Torino en el estadio San Siro, en Milán, Italia, el domingo 28 de abril de 2024. El Inter de Milán aseguró hace una semana el título de la Serie A al superar al AC Milan. (AP Foto/Luca Bruno) Luca Bruno - AP

Inzaghi también recibió elogios del presidente del Inter, Giuseppe Marotta, quien insistió en que “la renovación de su contrato es una formalidad, trabajó muy bien estos años, es un gran punto de referencia para nuestro modelo de club desde el punto de vista técnico”, resaltó.

“Estamos muy contentos con Inzaghi. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. También tiene la ventaja de haber sido un excelente jugador, estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Cuando todo se detenga, nos volveremos a reunir y renovaremos el contrato”, aseguró Marotta, quien se mostró cauto sobre la definición de la Serie A 2024/25.

“Hay tres equipos con más posibilidades de ganar al final, con un campeonato apasionante como no lo hemos visto desde hace muchos años y eso es bueno para el movimiento”, opinó Marotta sobre Inter, líder con 64 puntos, y sus escoltas Napoli (61) y Atalanta (58).

“Todavía estamos en una etapa intermedia, hay muchos puntos. A menudo sólo se consideran los enfrentamientos directos, se subestiman los partidos fáciles. Un campeonato muy abierto”, alertó. “Nosotros somos Inter, como los grandes clubes, estamos sujetos a una gran presión. Es parte del juego. Pero al mismo tiempo no debemos escondernos, debemos ser ambiciosos desde el punto de vista deportivo y estar presentes en el momento adecuado en las distintas competiciones”, completó Marotta.

Simone Inzaghi da indicaciones en un clásico ante Milan GABRIEL BOUYS - AFP

En igual sentido se expresó el mediocampista turco Hakan Calhanoglu, una de las piezas claves en el plantel de Inzaghi: “esperamos ganarlo todo. Intentamos representar al Inter de la mejor manera, tenemos una enorme responsabilidad, lo sabemos”, remarcó ante Sport Mediaset.

“En Italia ya lo he ganado todo, mi objetivo es ganar la Champions League. Mi sueño, dado que perdimos la final hace dos años, es volver a la final y ganarla. Y tal vez también ganar el Balón de Oro. Luego volver a levantar el Scudetto es otra cosa importante”, aclaró Calhanoglu. “Me criaron no sólo como jugador, sino también como persona, maduré más. Siempre les agradeceré, lo que hacen, no sólo por mí, sino por nosotros, es inexplicable. Sólo se puede vivir. Estoy viviendo un momento bonito, nuestra afición es increíble, te dan una fuerza enorme en San Siro y queremos darles algo importante”, completó Calhanoglu, quien reveló que rechazó pasar al Bayern Múnich en agradecimiento a los “tifosi” del Inter.

Lautaro Martinez se perdió el último partido ante Uruguay por lesión Marcos Brindicci - Getty Images South America

El club “neroazzurro”, que perdió la final de la “Champions” contra Manchester City hace dos temporadas, se enfrentará justamente al Bayern Múnich en cuartos de final de la edición 2024/25 del torneo de clubes más importante de Europa y se medirá con Milan en semifinales de la Copa Italia.Para esos compromisos y la definición de la Serie A, el DT del Inter espera por la recuperación del delantero francés Marcus Thuram y de su colega y capitán argentino, Lautaro Martínez.

“Thuram se tomó una semana en recuperarse porque llevaba un tiempo luchando con un problema en el tobillo, espero que a partir de mañana ya pueda trabajar en el grupo. Para Lautaro, sin embargo, será necesaria un poco más de paciencia: su recuperación va bien, esperamos tenerlo de vuelta lo antes posible”, confió Inzaghi, quien aclaró que también habrá que esperar para la rehabilitación del defensor neerlandés Denzel Dumfries.

El primer partido por los cuartos de final de la Champions League será el 8 de abril en Alemania, mientras que la vuelta será el 16 de abril en Italia.

LA NACION