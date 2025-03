Serie A. Matías Soulé volvió a lucirse en Roma: hizo un gol y se quedó con un récord que era de Totti

“¿Qué ha cambiado en mí? La confianza, creo, que me llegó del entrenador y de mis compañeros, de todos”, expresó Matías Soulé en la entrevista de la transmisión televisiva previa al partido. Ese entorno positivo lo predispone para desplegar sus recursos ofensivos. Sin demoras, a punto tal que estableció un récord al marcar el gol más rápido de Roma por la Serie A. A los 22 segundos del encuentro frente a Empoli, el marplatense controló un pelotazo cruzado desde la izquierda y desde la puerta del área grande sacó el zurdazo que entró junto a un poste. Ese gol tempranero terminó siendo el del triunfo 1-0 de Roma, que encadenó la quinta victoria consecutiva por el calcio, registro que no alcanzaba desde 2017.

Siendo ya de por sí significativo el gol de Soulé, adquiere más relevancia porque batió la plusmarca que poseía el que probablemente sea el máximo ídolo del club: Francesco Totti, que había convertido a los 30 segundos frente a Cesena, en enero de 2012. “Francesco es un grande, yo intento hacer lo mejor posible, estoy contento porque el gol ayudó a conseguir los tres puntos”, dijo Soulé tras el encuentro, en el que recibió el premio al mejor jugador.

“Les dije a mis compañeros que nunca me había pasado algo así en mi carrera. No pensé que fuera tan rápido”, agregó el marplatense, además de admitir que sus comienzos en Roma, donde se incorporó en julio de 2024, no fueron buenos. Fue su tercer tanto en 17 cotejos (12 de titular); hace 20 días había marcado en el 1-0 a Parma un golazo de tiro libre, que algunos comentaristas italianos compararon con el estilo de ejecución de Diego Maradona.

El gol de Matías Soulé

“Creo mucho en él. No es fácil ser jugador de la Roma, pero se está esforzando mucho”, lo había elogiado hace unas semanas Claudio Ranieri, el entrenador que revitalizó al equipo y volvió a darle un lugar a Leandro Paredes, que no era tenido en cuenta durante la breve y negativa gestión de Ivan Juric.

De 73 años, Ranieri se había retirado de la dirección técnica tras ascender y salvar del descenso a Cagliari, pero su estrecho vínculo sentimental con Roma lo llevó a aceptar la propuesta cuando le tocaron la puerta. El veterano entrenador instaló un clima más optimista, recurre frecuentemente al humor, como lo hizo al referirse al apretado triunfo frente a Empoli: “Soy una persona de cierta edad, no pueden mantenerme nervioso hasta el final. Teníamos que cerrarlo antes, estos partidos a veces lo terminas empatando”.

Paredes fue reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo y Paulo Dybala fue preservado para el desquite del jueves próximo ante Athletic Bilbao por los octavos de final de la Europa League, tras el 2-1 de la ida en el estadio Olímpico.

Soulé fue convocado por Lionel Scaloni luego de la Copa América, en el plantel que afrontó los compromisos contra Chile y Colombia por las eliminatorias. No tuvo minutos. Anteriormente había disputado dos amistosos con el Sub 23 y tres partidos por el Mundial Sub 20, ambos con la dirección técnica de Javier Mascherano. No ingresó en la lista preliminar del DT para los próximos clásicos contra Uruguay y Brasil.

🫂Mats Hummels felicitó con un post en Instagram a Soulé:



"Bravo hermano".#ASRoma pic.twitter.com/N9HwSm1Esa — Planeta Roma 🎙 (@Planeta_Roma) March 9, 2025

Desde las divisiones inferiores de Vélez, Soulé, con 16 años, emigró a Italia luego de que su padre interpusiera la patria potestad. Se incorporó a las categorías juveniles de Juventus y llegó a primera división, en la que alternadamente disputó 21 encuentros, con un gol. En búsqueda de continuidad, en la anterior temporada pasó a préstamo a Frosinone. Consiguió el rodaje que necesitaba, disputó 36 de las 38 fechas, y si bien fue el más destacado de su equipo, con 11 goles y tres asistencias, pasó por el trago amargo del descenso. Pero futbolísticamente se valorizó; de regreso a Juventus del préstamo, Roma compró su pase en 25,6 millones de euros. La inversión sigue dando dividendos.

También el domingo, Napoli se mantuvo en la persecución del líder Inter al derrotar por 2-1 a Fiorentina, y continuar a un punto del conjunto milanés. Gio Simeone ingresó en los últimos minutos en el conjunto napolitano; Matías Moreno y Lucas Beltrán entraron como suplentes en el elenco viola. Más temprano, Bologna -con Santiago Castro como titular- superó por 2-1 como visitante a Hellas Verona. En el equipo del Véneto fue titular Nicolás Valentini, pero el ex Boca no completó el encuentro: fue expulsado a los 68 minutos. Y por último, Atalanta vapuleó por 4-0 a Juventus; Mateo Retegui anotó de penal el primer tanto para el club bergamasco.

LA NACION