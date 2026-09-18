CF Montréal vs. Columbus Crew por el MLS, 2026: día, hora y cómo seguir online

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CF Montréal recibe a Columbus Crew en la jornada 27 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre CF Montréal y Columbus Crew correspondiente a la jornada 27 de la MLS se disputará este sábado 19 de septiembre a las 20.30 h en el Stade Saputo de Montreal.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras haber caído en sus presentaciones previas. CF Montréal viene de perder 1-0 ante Colorado Rapids, mientras que Columbus Crew también sufrió una derrota por el mismo marcador frente a New York Red Bulls.
Estadísticas del duelo
El enfrentamiento en el Stade Saputo pone frente a frente a dos equipos que buscan recuperarse anímicamente en esta etapa de la temporada. Los antecedentes recientes muestran a ambos planteles con una dinámica similar de resultados, lo que añade paridad al choque en territorio canadiense.
Lo que está en juego
Para CF Montréal, el duelo representa una oportunidad clave para aprovechar su localía y escalar posiciones en la tabla. Por su parte, Columbus Crew intentará sumar fuera de casa para no ceder terreno en la clasificación general del certamen.
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