CF Montréal vs. FC Cincinnati por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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CF Montréal recibe a FC Cincinnati en la jornada 28 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre CF Montréal y FC Cincinnati correspondiente a la MLS se llevará a cabo este sábado 26 de septiembre a las 20.30 h en el Stade Saputo, ubicado en la ciudad de Montreal.
El momento de los equipos
CF Montréal llega a este compromiso con el objetivo de recuperar terreno tras su última presentación, donde cayó por 2-0 frente a Columbus Crew. Por su parte, FC Cincinnati arriba al duelo tras igualar 2-2 en su reciente choque ante Houston Dynamo FC, buscando consolidar su rendimiento en condición de visitante.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos buscarán mejorar su efectividad de cara al arco rival. Mientras que CF Montréal intentará hacer valer la localía en el Stade Saputo para romper su racha negativa, el equipo visitante de Cincinnati buscará aprovechar el envión anímico que significa sumar fuera de casa, tras haber rescatado una unidad en su último partido disputado.
Lo que está en juego
Para CF Montréal, el encuentro es fundamental para sumar puntos necesarios en la tabla de posiciones y dejar atrás el traspié ante Columbus. Para FC Cincinnati, el objetivo es capitalizar su presente y mantenerse firme en la lucha por escalar posiciones dentro de la fase regular de la MLS.
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