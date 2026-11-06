CF Montréal vs. Vancouver Whitecaps FC, MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre CF Montréal y Vancouver Whitecaps FC correspondiente a la jornada 35 de la MLS se disputará este sábado 7 de noviembre a las 18.00 h en el Stade Saputo, ubicado en Montreal.

El momento de los equipos

CF Montréal llega a este compromiso con el antecedente reciente de haber igualado 1-1 ante New York City FC. Por el lado de la visita, Vancouver Whitecaps FC transita un presente positivo tras conseguir una contundente victoria por 5-1 frente a Seattle Sounders FC en su última presentación.

Números que anticipan el duelo

El equipo local buscará aprovechar la localía en el Stade Saputo para sumar puntos vitales ante su público. Por su parte, Vancouver Whitecaps FC intentará trasladar el buen rendimiento ofensivo demostrado en su último encuentro fuera de casa para buscar un resultado favorable en esta etapa definitoria de la temporada 2026.

Lo que está en juego

En esta instancia de la temporada, ambos conjuntos se juegan puntos cruciales para sus aspiraciones en la tabla de posiciones de la MLS. Mientras que Montréal busca recuperar la senda del triunfo tras su empate, el equipo de Vancouver intentará mantener el impulso anímico y deportivo que le otorgó su última goleada para escalar posiciones en el certamen.