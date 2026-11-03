Champions League, EN VIVO: con Atlético de Madrid vs. Bayern Munich como destacado, el minuto a minuto de la jornada
Se juegan nueve partidos, siete en simultáneo, que le dan inicio a la cuarta fecha del certamen más importante de clubes en Europa
Martín Demichelis se reencuentra con un viejo amigo en la Champions League: “Somos casi como hermanos”
En la previa del partido de este miércoles entre Leipzig y Manchester City, Martín Demichelis se refiere a su estrecha relación con el entrenador rival, Enzo Maresca, excompañero suyo en Málaga. “Conozco muy bien a Enzo: es uno de mis mejores amigos en el fútbol. Diría que somos casi como hermanos”, aseguró el argentino en conferencia de prensa. “Vivimos juntos, o mejor dicho, puerta con puerta, en España. Conozco bien su filosofía, sus ideas. Nuestros hijos crecieron juntos. Desde muy temprano, cuando éramos jugadores, ambos queríamos ser entrenadores”, agregó. Demichelis, que jugó tres temporadas en Manchester City, también destaca las cualidades de su amigo: “Es muy inteligente y pragmático y será un honor compartir el campo con él mañana”.
Galatasaray amplía la ventaja ante Stuttgart
Apenas cuatro minutos después de abrir el marcador, Alexey Batrakov vuelve a convertir a los 15 del primer tiempo, tras un gran pase de Davinson Sánchez, y establece el 2-0 para Galatasaray, que juega como local. El delantero firma su doblete y le permite al conjunto turco tomar una rápida ventaja en la cuarta fecha de la Champions.
¡QUÉ PASE METIÓ DAVINSON SÁNCHEZ! El central colombiano de Galatasaray se mandó una asistencia de CRACK para el gol de Alexey Batrakov ante Stuttgart en la fecha 4 de la fase liga de la #ChampionsLeague.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026
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La Champions League recuerda a Jesús de Miguel
En la previa del partido entre Shakhtar Donetsk y Sporting Lisboa, los jugadores participan de un minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, el delantero de Tenerife que murió este martes a los 30 años. Antes, las pantallas del estadio muestran un video en su homenaje. El futbolista falleció tras sufrir un paro cardíaco a raíz de un violento choque con el arquero de FC Andorra durante un encuentro de la Segunda División española.
En Londres, en la previa de Shakhtar vs. Sporting CP, se dio el primer minuto de silencio de la jornada, en honor al jugador de Tenerife, Jesús de Miguel.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026
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Llegó el primer gol de la jornada
Empezaron los dos primeros partidos y ya tenemos gol. Galatasaray marca el primer gol de la jornada de la Champions League, a los 11 minutos del primer tiempo, Alexey Batrakov abre el marcador ante Stuttgart con un potente remate al ángulo. El arquero alcanza a tocar la pelota, pero no consigue evitar el gol. El conjunto turco se impone 1-0 y anota el primer tanto de la cuarta fecha de la Champions League.
Los duelos destacados del día
Dos partidos concentran buena parte de la atención en el segundo turno de la jornada. El Atlético de Madrid, dirigido por Cholo Simeone, recibe a Bayern Munich en un cruce de alto nivel, mientras que Manchester United se enfrenta con Roma en otro de los encuentros más atractivos del día. Ambos comienzan a las 17, en simultáneo con los otros cinco compromisos de ese horario.
Los nueve partidos de este martes
La actividad comienza a las 14.45 (hora de la Argentina) con Shakhtar Donetsk-Sporting Lisboa y Galatasaray-Stuttgart. A las 17 arranca el segundo turno, con siete encuentros simultáneos: Atlético de Madrid-Bayern Munich, Manchester United-Roma, Barcelona-Aston Villa, Villarreal-PSG, Bodo-Lille, Feyenoord-Inter y Linz-Slovan Bratislava.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Champions League
La Champions League disputa su cuarta fecha con nueve partidos y varios cruces destacados. La jornada comienza con dos encuentros a las 14.45 y continúa a las 17, cuando se ponen en marcha los otros siete compromisos. Transmiten ESPN, Fox Sports y Disney+. Además, podrán seguir el minuto a minuto en LA NACION.
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