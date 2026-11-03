Champions League, EN VIVO: con Atlético de Madrid vs. Bayern Munich como destacado, el minuto a minuto de la jornada

En la previa del partido de este miércoles entre Leipzig y Manchester City, Martín Demichelis se refiere a su estrecha relación con el entrenador rival, Enzo Maresca, excompañero suyo en Málaga. “Conozco muy bien a Enzo: es uno de mis mejores amigos en el fútbol. Diría que somos casi como hermanos”, aseguró el argentino en conferencia de prensa. “Vivimos juntos, o mejor dicho, puerta con puerta, en España. Conozco bien su filosofía, sus ideas. Nuestros hijos crecieron juntos. Desde muy temprano, cuando éramos jugadores, ambos queríamos ser entrenadores”, agregó. Demichelis, que jugó tres temporadas en Manchester City, también destaca las cualidades de su amigo: “Es muy inteligente y pragmático y será un honor compartir el campo con él mañana”.

Martín Demichelis en la conferencia de prensa previa al duelo ante Manchester City Robert Michael - dpa DPA