Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los partidos
Comienza la segunda fecha de la etapa de liga con nueve partidos
Final de los primeros tiempos
Los dos duelos iniciales de la jornada cerraron sus primeros 45 minutos. En Francia, Sporting de Lisboa derrota a Lens por 1 a 0. Luiz Suárez, el único tanto de lo que va del partido. Con este resultado, los portugueses estarían obteniendo puntaje ideal.
En Bakú, el local Sabah empata 0 a 0 ante Slavia Praga. el jamaiquino Kaheem Parris había convertido a los 17 para los azerís, pero fue anulado por posición adelantada tras la revisión del VAR.
Sigue la disputa por el Balón de Oro
El galardón que entrega el prestigioso medio francés L’Équipe será el próximo lunes 26 de octubre en Londres y con varios favoritos ganarlo como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y Lionel Messi, varios futbolistas continúan hablando de quién es el que lo merece.
En la previa del duelo de este miércoles en el que Real Madrid visita a Roma por la Champions Aurélien Tchouaméni dijo que su candidato es su compatriota Kylian Mbappé. Además, sumó a dos compañeros suyos más en la selección de Francia. “Ha jugado una temporada increíble. Y si no es Kylian otros franceses como Ousmane Dembele y Michael Olise también lo merecen”, expresó el mediocampista.
El primero de la jornada
Sporting de Lisboa pisa fuerte como visitante. Con gol del colombiano Luis Suárez a los 22 minutos, el equipo portugués derrota a Lens por 1 a 0.
¡GOL COLOMBIANO EN LA #CHAMPIONS! Luis Suárez apareció por el medio del área y abrió el marcador para Sporting CP ante Lens en la fecha 2 de la fase liga.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2026
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La palabra de Simeone
En la previa del duelo de este martes, Diego Simeone dio la conferencia de prensa oficial de la Champions League. En ese contexto, el Cholo se refirió a Cristian Romero y Julián Alvarez.
Sobre la Araña, que vivió un mercado de pases conflictivo -finalmente no emigró al Barça- y todavía no pudo anotar goles en el club en lo que va de la nueva temporada, Simeone valoró su crecimiento. “Los delanteros de las características de Julián siempre necesitan del gol, no solamente él”, apuntó el DT argentino.
Y prosiguió: “Más allá de su contundencia de cara al gol, es un jugador de equipo, que puede asociarse muy bien, que puede asistir y que tiene muchas más herramientas que sólo el gol. Hizo un buen segundo tiempo en el partido que jugamos el sábado (sobre Alavés) y, bueno, esperemos que pueda seguir creciendo y llegando al lugar donde todos lo queremos ver”.
A propósito del otro cordobés, de Cuti Romero, Simeone había dicho hace algunos días: “Son dos años que estamos detrás de él, también hace dos años que quería venir”. Y amplió: “El club hizo un gran esfuerzo este año para poder contar con él y nos está dando lo que necesitamos de su lado”.
El defensor central, nuevo capitán de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi, está convirtiéndose en un líder de Atlético de Madrid y en el mejor sostén para sus compañeros desde la última línea. El defensor se asentó en la titularidad desde que actuó el 9 de septiembre, en la derrota 2-1 contra Liverpool, en la primera jornada de la Champions League. “Tiene mucha personalidad y jerarquía y lo necesitamos tal cual lo ven. Vino para ser importante en el club y en el equipo”, añadió Simeone.
Promesa de partidazo: Atlético de Madrid recibe a Manchester United
El equipo de Diego Pablo Simeone, que tiene a jugadores argentinos como Juan Musso, Cristian Romero, Giulianno Simeone y Julián Alvarez, juega desde las 16 horas contra el United, que cuenta con Lisandro Martínez.
El duelo será en el estadio Metropolitano de Madrid y se trata de un duelo de realidades diferentes por como están cada uno en sus ligas. Los españoles están segundos con 19 puntos detrás de Barcelona y llevan cuatro victorias en fila. Por la Champions, cayeron en la primera fecha ante Liverpool.
Por el lado de los ingleses, no atraviesan un buen presente en la Premier League. Marchan en el puesto 13 con seis unidades en seis partidos. Por la competencia europea golearon 4 a 0 a Sabah en el debut.
En juego los dos primeros
Lens recibe a Sporting Lisboa en el estadio Bollaert-Delelis. Ambos equipos ganaron en su primera presentación y buscarán los tres puntos para continuar con la racha de victorias. Además, Sabah y Slavia Praga ya juegan en Bakú. Los dos cayeron en la primera fecha y buscarán sumar sus primeras unidades.
Cómo ver los partidos
Todos los duelos serán transmitidos por la aplicación Disney+, pero también serán televisados por cable a través de los canales de ESPN y también por Fox Sports. Los duelos podrán verse de la siguiente manera.
- 13:45 Lens vs. Sporting Lisboa. Fox Sports y Disney+
- 13:45 Sabah vs. Slavia Praha. ESPN 2
- 16 Atlético de Madrid vs. Manchester United. ESPN
- 16 Viking vs. Bayern Múnich. ESPN
- 16 Inter vs. Club Brugge. ESPN 2
- 16 Arsenal vs. Lille. ESPN 4
- 16 Galatasaray vs. Barcelona. Fox Sports y Disney+
- 16 Villarreal vs. Napoli. Fox Sports 2 y Disney+
- 16 Leipzig vs. PSV. Canal 117 (Flow) y Disney+
Bienvenidos a la cobertura al instante
Luego de lo que fue la primera jornada y el parate por la fecha FIFA, regresa la Champions League. se disputa la primera jornada con los primeros nueves partidos correspondientes a la segunda fecha de la etapa de liga.
El primer turno tendrá dos partidos a partir de las 13.45 y luego se disputarán los siete encuentros restantes desde las 16 con grandes cruces. El más apasionante se juega en el Metropolitano de la capital española donde el Atlético de Madrid de los argentinos recibe a Manchester United. Además, Inter recibe a Brujas y el por ahora imbatible Barcelona visita a Galatasaray.
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