Champions League, en vivo: el minuto a minuto de los partidos

Y prosiguió: “Más allá de su contundencia de cara al gol, es un jugador de equipo, que puede asociarse muy bien, que puede asistir y que tiene muchas más herramientas que sólo el gol. Hizo un buen segundo tiempo en el partido que jugamos el sábado (sobre Alavés) y, bueno, esperemos que pueda seguir creciendo y llegando al lugar donde todos lo queremos ver”.

A propósito del otro cordobés, de Cuti Romero, Simeone había dicho hace algunos días: “Son dos años que estamos detrás de él, también hace dos años que quería venir”. Y amplió: “El club hizo un gran esfuerzo este año para poder contar con él y nos está dando lo que necesitamos de su lado”.

El defensor central, nuevo capitán de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi, está convirtiéndose en un líder de Atlético de Madrid y en el mejor sostén para sus compañeros desde la última línea. El defensor se asentó en la titularidad desde que actuó el 9 de septiembre, en la derrota 2-1 contra Liverpool, en la primera jornada de la Champions League. “Tiene mucha personalidad y jerarquía y lo necesitamos tal cual lo ven. Vino para ser importante en el club y en el equipo”, añadió Simeone.