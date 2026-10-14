Champions League, en vivo: Manchester City vs. PSG y el minuto a minuto de los partidos
Se completa la segunda fecha de la etapa de liga
Lo tuvo Dybala
Roma hizo una gran jugada ofensiva en la que participaron varios de sus futbolistas. En una combinación entre argentinos, Molina y Dybala jugaron una pared y el delantero definió al lado del palo a los 12 minutos.
En marcha los duelos
Todos los partidos comenzaron casi de forma simultanea. Serán transmitidos por la aplicación Disney+, pero también serán televisados por cable a través de los canales de ESPN y también por Fox Sports. Los duelos podrán verse de la siguiente manera.
- 16 Aston Villa vs. Fenerbahce. ESPN 2
- 16 Betis vs. Porto. Fox Sports 2
- 16 Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund. ESPN 3
- 16 Manchester City vs. PSG. Fox Sports
- 16 Roma vs. Real Madrid. ESPN
- 16 Slovan Bratislava vs. Stuttgart. ESPN 4
- 16 Shakhtar vs. AEK Atenas. Disney+
Los primeros finales
Liverpool volvió a ganar. Como visitante derrotó 6 a 3 al LASK austriaco. Bradley Barcola fue la gran figura del equipo inglés: el jugador francés marcó un triplete. El argentino Alexis Mac Allister estuvo entre los suplentes y reemplazó a Treymaurice Nyoni a los 40 de la segunda parte con el duelo casi cerrado.
En Roterdam, Feyenoord se llevó un partidazo ante Como. Fue 3 a 2 para los neerlandeses, que empezaron perdiendo, pero lo revirtieron y llegaron a ponerse 3 a 1. Sobre el final llegó el descuento. Máximo Perrone y Nicolás Paz fueron titulares en el cuadro italiano y disputaron todo el partido.
Cómo ver los partidos
Todos los duelos serán transmitidos por la aplicación Disney+, pero también serán televisados por cable a través de los canales de ESPN y también por Fox Sports. Los duelos podrán verse de la siguiente manera.
Bienvenidos a la cobertura al instante
Luego de lo que fue la primera jornada y el parate por la fecha FIFA, regresó la Champions League. Este miércoles se disputa el segundo día con nueves partidos correspondientes a la segunda fecha de la etapa de liga.
El primer turno tuvo el triunfo de Liverpool 6 a 3 sobre LASK (Austria), como visitante y la gran victoria de Feyenoord ante Como por 3 a 2, en Rotterdam. Desde las 16 se medirán Roma ante Real Madrid y Manchester City ante PSG, el gran duelo de este miércoles. Además, habrá otros siete partidos.
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