Champions League, en vivo: Manchester City vs. PSG y el minuto a minuto de los partidos

Liverpool volvió a ganar. Como visitante derrotó 6 a 3 al LASK austriaco. Bradley Barcola fue la gran figura del equipo inglés: el jugador francés marcó un triplete. El argentino Alexis Mac Allister estuvo entre los suplentes y reemplazó a Treymaurice Nyoni a los 40 de la segunda parte con el duelo casi cerrado.

En Roterdam, Feyenoord se llevó un partidazo ante Como. Fue 3 a 2 para los neerlandeses, que empezaron perdiendo, pero lo revirtieron y llegaron a ponerse 3 a 1. Sobre el final llegó el descuento. Máximo Perrone y Nicolás Paz fueron titulares en el cuadro italiano y disputaron todo el partido.