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Champions League, en vivo: Manchester City vs. PSG y el minuto a minuto de los partidos

Se completa la segunda fecha de la etapa de liga

Manchester City se mide ante PSG
Manchester City se mide ante PSGFRANCK FIFE - AFP

Lo tuvo Dybala

Roma hizo una gran jugada ofensiva en la que participaron varios de sus futbolistas. En una combinación entre argentinos, Molina y Dybala jugaron una pared y el delantero definió al lado del palo a los 12 minutos.

En marcha los duelos

Todos los partidos comenzaron casi de forma simultanea. Serán transmitidos por la aplicación Disney+, pero también serán televisados por cable a través de los canales de ESPN y también por Fox Sports. Los duelos podrán verse de la siguiente manera.

  • 16 Aston Villa vs. Fenerbahce. ESPN 2
  • 16 Betis vs. Porto. Fox Sports 2
  • 16 Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund. ESPN 3
  • 16 Manchester City vs. PSG. Fox Sports
  • 16 Roma vs. Real Madrid. ESPN
  • 16 Slovan Bratislava vs. Stuttgart. ESPN 4
  • 16 Shakhtar vs. AEK Atenas. Disney+

Los primeros finales

Liverpool volvió a ganar. Como visitante derrotó 6 a 3 al LASK austriaco. Bradley Barcola fue la gran figura del equipo inglés: el jugador francés marcó un triplete. El argentino Alexis Mac Allister estuvo entre los suplentes y reemplazó a Treymaurice Nyoni a los 40 de la segunda parte con el duelo casi cerrado.

En Roterdam, Feyenoord se llevó un partidazo ante Como. Fue 3 a 2 para los neerlandeses, que empezaron perdiendo, pero lo revirtieron y llegaron a ponerse 3 a 1. Sobre el final llegó el descuento. Máximo Perrone y Nicolás Paz fueron titulares en el cuadro italiano y disputaron todo el partido.

Cómo ver los partidos

Todos los duelos serán transmitidos por la aplicación Disney+, pero también serán televisados por cable a través de los canales de ESPN y también por Fox Sports. Los duelos podrán verse de la siguiente manera.

Bienvenidos a la cobertura al instante

Luego de lo que fue la primera jornada y el parate por la fecha FIFA, regresó la Champions League. Este miércoles se disputa el segundo día con nueves partidos correspondientes a la segunda fecha de la etapa de liga.

El primer turno tuvo el triunfo de Liverpool 6 a 3 sobre LASK (Austria), como visitante y la gran victoria de Feyenoord ante Como por 3 a 2, en Rotterdam. Desde las 16 se medirán Roma ante Real Madrid y Manchester City ante PSG, el gran duelo de este miércoles. Además, habrá otros siete partidos.

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