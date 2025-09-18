Champions League, en vivo
Dos duelos se juegan desde las 14.45 y el resto de los partidos comienzan a las 16
14:55 | Reemplazado Equi
Se terminó el partido para el mediocampista argentino. En su lugar ingresó Aleix García a los seis del segundo tiempo. Por su parte, el Diablito Echeverri sigue en el banco.
14:44 | Final de los primeros tiempos
Los dos partidos que comenzaron a las 13.45, hora de la argentina, llegaron al entretiempo. Brujas derrota 3 a 0 a Mónaco en Bélgica y Copenhage le gana 1 a 0 a Bayer Leverkusen en Dinamarca.
14:33 | Brujas golea a Mónaco
El equipo belga derrota como local 3 a 0 a los del Principado con tres tantos marcados en tan solo 10 minutos. Los tantos fueron marcados por Nicolò Tresoldi (32), Raphael Onyedika (39) y Hans Vanaken (43).
Además, el arquero Simon Mignolet le tapó un penal a Maghnes Akliouche a los 10 minutos con la particularidad que tras detener el disparo se lo festejó al árbitro, debido a que interpretó que él no había generado la infracción. A los 19 Mignolet fue reemplazado por una molestia.
14:28 | Argentinos presentes en Bayer Leverkusen
El equipo alemán visita a Copenhagen en Dinamarca y cae 1 a 0 con el gol anotado por Jordan Larsson a los nueve minutos de la primera parte. El exBoca Ezequiel Fernández es titular en el Leverkusen mientras que Claudio Echeverri espera su oportunidad en el banco de suplentes. Por otra parte, Exequiel Palacios sufrió una grave lesión en el aductor derecho y fue operado en la última semana.
14:22 | Todos los partidos
Con los horarios confirmados, así se disputan los seis duelos con sus respectivas transmisiones.
- 13.45 Brujas vs. Mónaco. ESPN
- 13.45 FC Copenhague vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports
- 16 Manchester City vs. Napoli. ESPN
- 16 Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray. ESPN 2
- 16 Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty. ESPN 3
- 16 Newcastle vs. Barcelona. Fox Sports
14:21 | Bienvenidos a la cobertura al instante de la Champions League
Comenzamos el seguimiento del cierre de la primera fecha de la etapa de liga de la Champions League. Se disputan los seis partidos que restan para que finalice esta jornada con la presencia de algunos jugadores argentinos.
