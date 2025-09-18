LA NACION

Champions League, en vivo

Dos duelos se juegan desde las 14.45 y el resto de los partidos comienzan a las 16

Simon Mignolet atajó un penal y se lo gritó al árbitro Simone Sozza
Simon Mignolet atajó un penal y se lo gritó al árbitro Simone SozzaJOHN THYS - AFP

14:55 | Reemplazado Equi

Se terminó el partido para el mediocampista argentino. En su lugar ingresó Aleix García a los seis del segundo tiempo. Por su parte, el Diablito Echeverri sigue en el banco.

Ezequiel Fernández fue titular en Bayer Leverkusen y salió reemplazado
Ezequiel Fernández fue titular en Bayer Leverkusen y salió reemplazadoLISELOTTE SABROE - Ritzau Scanpix

14:44 | Final de los primeros tiempos

Los dos partidos que comenzaron a las 13.45, hora de la argentina, llegaron al entretiempo. Brujas derrota 3 a 0 a Mónaco en Bélgica y Copenhage le gana 1 a 0 a Bayer Leverkusen en Dinamarca.

Brujas golea en su estadio al equipo del principado
Brujas golea en su estadio al equipo del principadoJOHN THYS - AFP

14:33 | Brujas golea a Mónaco

El equipo belga derrota como local 3 a 0 a los del Principado con tres tantos marcados en tan solo 10 minutos. Los tantos fueron marcados por Nicolò Tresoldi (32), Raphael Onyedika (39) y Hans Vanaken (43).

Además, el arquero Simon Mignolet le tapó un penal a Maghnes Akliouche a los 10 minutos con la particularidad que tras detener el disparo se lo festejó al árbitro, debido a que interpretó que él no había generado la infracción. A los 19 Mignolet fue reemplazado por una molestia.

14:28 | Argentinos presentes en Bayer Leverkusen

El equipo alemán visita a Copenhagen en Dinamarca y cae 1 a 0 con el gol anotado por Jordan Larsson a los nueve minutos de la primera parte. El exBoca Ezequiel Fernández es titular en el Leverkusen mientras que Claudio Echeverri espera su oportunidad en el banco de suplentes. Por otra parte, Exequiel Palacios sufrió una grave lesión en el aductor derecho y fue operado en la última semana.

14:22 | Todos los partidos

Con los horarios confirmados, así se disputan los seis duelos con sus respectivas transmisiones.

  • 13.45 Brujas vs. Mónaco. ESPN
  • 13.45 FC Copenhague vs. Bayer Leverkusen. Fox Sports
  • 16 Manchester City vs. Napoli. ESPN
  • 16 Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray. ESPN 2
  • 16 Sporting Lisboa vs. Kairat Almaty. ESPN 3
  • 16 Newcastle vs. Barcelona. Fox Sports

14:21 | Bienvenidos a la cobertura al instante de la Champions League

Comenzamos el seguimiento del cierre de la primera fecha de la etapa de liga de la Champions League. Se disputan los seis partidos que restan para que finalice esta jornada con la presencia de algunos jugadores argentinos.

LA NACION
