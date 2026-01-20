Champions League, en vivo

LA NACION
El minuto a minuto de los duelos que abren la séptima fecha del certamen continental

Cristian Romero marcó el tanto para Tottenham
Cristian Romero marcó el tanto para TottenhamADRIAN DENNIS - AFP

Final de los primeros tiempos

Con varios resultados abiertos y el gol de Cuti Romero, estos son los resultados parciales de los siete partidos del segundo turno que abren la séptima fecha de la Champions League.

  • Real Madrid 2 - 0 Monaco
  • Sporting Lisboa 0 - 0 PSG
  • Tottenham Hotspur 2 - 0 Borussia Dortmund
  • Olympiacos 2 - 0 Bayer Leverkusen
  • Inter 1 - 2 Arsenal
  • Copenhagen 0 1 Napoli
  • Villarreal 0 - 0 Ajax
Franco Mastantuono, titular en Real Madrid
Franco Mastantuono, titular en Real MadridJose Breton - AP

Llegó el 2 a 0

Con uno más, por la expulsión a los 24 de Daniel Svensson, Tottenham anotó el segundo tanto ante Borussia Dortmund. Dominic Solanke, en una carambola, marcó a los 37.

Se recuperó Arsenal

Otra vez Gabriel Jesus. Ahora el equipo de Londres vuelve a ponerse al frente ante Inter por 2 a 1 a los 31 minutos.

Amplía el marcador

Doblete de Mbappé. Kamavinga comenzó una jugada con un taco en la media cancha y comenzó el contraataque. Vinicius recibió abierto en la izquierda y le tiró el centro al francés que la empujó para poner el 2 a 0 a los 26.

Lo empató Inter

Petar Sucic tomó un rebote y marcó el empate 1 a 1 a los 18 para Inter ante Arsenal. Los ingleses, por ahora, están perdiendo sus primeros dos puntos en la Champions.

Gol argentino

Cristian Romero se quedó en el área tras una pelota parada y marcó el 1 a 0 para Tottenham, a los 14 minutos. De este modo, derrota a Borussia Dortmund por 1 a 0.

Al frente Arsenal

Gabriel Jesus estaba en el lugar indicado. A los 10, el brasileño marcó para los ingleses que sorprenden en Milano. Le ganan 1 a 0 a Inter.

Gol de Real Madrid

Mastantuono comenzó la acción por la derecha. Tocó al medio con Valverde y el uruguayo habilitó a Mbappé con un giro. El francés le pegó de primera y la colocó contra un palo. Desde los 5 gana Real Madrid a Mónaco por 1 a 0.

Comenzaron los partidos

En simultaneo empezaron a disputarse los siete duelos del segundo turno, que corresponden a la fecha siete de la etapa de liga de la Champions league.

Cómo ver los partidos

LA NACION hará la narración en directo, con las imágenes de las principales acciones. Los siete partidos remanentes del día serán transmitidos por los siguientes canales y plataformas:

  • 17 Real Madrid vs. Monaco: ESPN y Disney+
  • 17 Sporting Lisboa vs. PSG: ESPN 2 y Disney+
  • 17 Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund: ESPN 3 y Disney+
  • 17 Olympiacos vs. Bayer Leverkusen: ESPN 4 y Disney+
  • 17 Inter vs. Arsenal: Fox Sports y Disney+
  • 17 Copenhagen vs. Napoli: y Canal 116 (Flow) y Disney+
  • 17 Villarreal vs. Ajax: Canal 117 (Flow) y Disney+

Bienvenidos a la cobertura al instante

Este martes se desarrolla la séptima fecha de la etapa de liga de la Champions League. Luego de los dos encuentros del primer turno, restan siete en la jornada, que cueonta con varios futbolistas argentinos. Real Madrid recibirá a Monaco y Franco Mastantuono será titular. Además, en uno de los partidos más atractivos, Lautaro Martínez estará en la alineación inicial de Inter, que jugará contra Arsenal. Tottenham Hotspur se enfrentará con Borrussia Dortmund en Londres y Cristian ‘Cuti’ Romero estará en la defensa del equipo inglés. Por último, en el duelo entre Olympiacos y Bayer Leverkusen estarán Francisco Ortega y Santiago Hezze, que serán titulares en el conjunto griego, mientras Lorenzo Scipioni estará entre los suplentes. En el cuadro alemán, Ezequiel Fernández formará parte de la formación inicial.

