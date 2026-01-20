Champions League, en vivo
El minuto a minuto de los duelos que abren la séptima fecha del certamen continental
Final de los primeros tiempos
Con varios resultados abiertos y el gol de Cuti Romero, estos son los resultados parciales de los siete partidos del segundo turno que abren la séptima fecha de la Champions League.
- Real Madrid 2 - 0 Monaco
- Sporting Lisboa 0 - 0 PSG
- Tottenham Hotspur 2 - 0 Borussia Dortmund
- Olympiacos 2 - 0 Bayer Leverkusen
- Inter 1 - 2 Arsenal
- Copenhagen 0 1 Napoli
- Villarreal 0 - 0 Ajax
Llegó el 2 a 0
Con uno más, por la expulsión a los 24 de Daniel Svensson, Tottenham anotó el segundo tanto ante Borussia Dortmund. Dominic Solanke, en una carambola, marcó a los 37.
Se recuperó Arsenal
Otra vez Gabriel Jesus. Ahora el equipo de Londres vuelve a ponerse al frente ante Inter por 2 a 1 a los 31 minutos.
DOBLE CABEZAZO EN EL ÁREA ES... ¡GOL DE GABRIEL JESÚS PARA EL 2-1 DE ARSENAL VS. INTER!— SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mAEj9sYq2W
Amplía el marcador
Doblete de Mbappé. Kamavinga comenzó una jugada con un taco en la media cancha y comenzó el contraataque. Vinicius recibió abierto en la izquierda y le tiró el centro al francés que la empujó para poner el 2 a 0 a los 26.
¡¡FÚTBOL TOTAL!! TIKI TAKA MERENGUE, ASISTENCIA DE VINICIUS Y GOL DE MBAPPÉ PARA EL 2-0 DEL REAL MADRID VS. MONACO.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6S8apHdC8z
Lo empató Inter
Petar Sucic tomó un rebote y marcó el empate 1 a 1 a los 18 para Inter ante Arsenal. Los ingleses, por ahora, están perdiendo sus primeros dos puntos en la Champions.
Gol argentino
Cristian Romero se quedó en el área tras una pelota parada y marcó el 1 a 0 para Tottenham, a los 14 minutos. De este modo, derrota a Borussia Dortmund por 1 a 0.
"EL GOL DE CUTI ROMERO AH AH AH..." El defensor argentino puso el 1-0 de Tottenham contra Borussia Dortmund en la #CHAMPIONSxESPN.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XVXKsjzLVv
Al frente Arsenal
Gabriel Jesus estaba en el lugar indicado. A los 10, el brasileño marcó para los ingleses que sorprenden en Milano. Le ganan 1 a 0 a Inter.
CON LA FORTUNA DE SU LADO: Gabriel Jesús estuvo justo donde debía y marcó el 1-0 de Arsenal vs. Inter.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Al86SwseBq
Gol de Real Madrid
Mastantuono comenzó la acción por la derecha. Tocó al medio con Valverde y el uruguayo habilitó a Mbappé con un giro. El francés le pegó de primera y la colocó contra un palo. Desde los 5 gana Real Madrid a Mónaco por 1 a 0.
¡¡KIKI CUMPLE CON LA LEY DEL EX!! Gran jugada de Mastantuono, asistencia de Valverde y golazo de Mbappé para el 1-0 de Real Madrid vs. Monaco.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 20, 2026
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/T3JnRfzgFo
Comenzaron los partidos
En simultaneo empezaron a disputarse los siete duelos del segundo turno, que corresponden a la fecha siete de la etapa de liga de la Champions league.
Cómo ver los partidos
LA NACION hará la narración en directo, con las imágenes de las principales acciones. Los siete partidos remanentes del día serán transmitidos por los siguientes canales y plataformas:
- 17 Real Madrid vs. Monaco: ESPN y Disney+
- 17 Sporting Lisboa vs. PSG: ESPN 2 y Disney+
- 17 Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund: ESPN 3 y Disney+
- 17 Olympiacos vs. Bayer Leverkusen: ESPN 4 y Disney+
- 17 Inter vs. Arsenal: Fox Sports y Disney+
- 17 Copenhagen vs. Napoli: y Canal 116 (Flow) y Disney+
- 17 Villarreal vs. Ajax: Canal 117 (Flow) y Disney+
Bienvenidos a la cobertura al instante
Este martes se desarrolla la séptima fecha de la etapa de liga de la Champions League. Luego de los dos encuentros del primer turno, restan siete en la jornada, que cueonta con varios futbolistas argentinos. Real Madrid recibirá a Monaco y Franco Mastantuono será titular. Además, en uno de los partidos más atractivos, Lautaro Martínez estará en la alineación inicial de Inter, que jugará contra Arsenal. Tottenham Hotspur se enfrentará con Borrussia Dortmund en Londres y Cristian ‘Cuti’ Romero estará en la defensa del equipo inglés. Por último, en el duelo entre Olympiacos y Bayer Leverkusen estarán Francisco Ortega y Santiago Hezze, que serán titulares en el conjunto griego, mientras Lorenzo Scipioni estará entre los suplentes. En el cuadro alemán, Ezequiel Fernández formará parte de la formación inicial.