Champions League, en vivo

Este martes se desarrolla la séptima fecha de la etapa de liga de la Champions League. Luego de los dos encuentros del primer turno, restan siete en la jornada, que cueonta con varios futbolistas argentinos. Real Madrid recibirá a Monaco y Franco Mastantuono será titular. Además, en uno de los partidos más atractivos, Lautaro Martínez estará en la alineación inicial de Inter, que jugará contra Arsenal. Tottenham Hotspur se enfrentará con Borrussia Dortmund en Londres y Cristian ‘Cuti’ Romero estará en la defensa del equipo inglés. Por último, en el duelo entre Olympiacos y Bayer Leverkusen estarán Francisco Ortega y Santiago Hezze, que serán titulares en el conjunto griego, mientras Lorenzo Scipioni estará entre los suplentes. En el cuadro alemán, Ezequiel Fernández formará parte de la formación inicial.