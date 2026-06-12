En qué canal pasan Canadá vs. Bosnia por el Mundial 2026 hoy

Este viernes, desde las 16 (horario argentino), Canadá y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argentino Facundo Tello, se disputa en el BMO Field de Toronto, Canadá, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado canadiense, que sueña con superar la ronda inicial de una Copa del Mundo por primera vez en la historia tras las eliminaciones tempraneras en México 1986 y Qatar 2022, es uno de los tres anfitriones de esta Copa del Mundo junto a México y Estados Unidos. Por este motivo, en la previa del encuentro se llevará a cabo la segunda ceremonia de apertura, en la que se presentarán artistas como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

La selección de Canadá no pudo pasar la primera ronda en sus dos participaciones mundialistas VAUGHN RIDLEY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los Dragones, por su parte, afrontan su segunda participación mundialista. La primera de ellas fue en Brasil 2014, cuando debutaron con una caída ante la selección argentina y se despidieron en la etapa de grupos en el tercer lugar de la zona F con un saldo de una victoria (3 a 1 vs. Irán) y dos derrotas (2 a 1 vs. la Argentina y 1 a 0 vs. Nigeria). Se clasificaron a esta edición a través del repechaje de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), en el que venció a Gales e Italia por penales.

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 16 (horario argentino) en Toronto, Canadá, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Canadá corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 4.65 que se repagan por un hipotético triunfo de Bosnia y Herzegovina. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.