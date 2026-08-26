Champions League: Fenerbahçe regresa tras casi dos décadas y un club centenario participará por primea vez

Se definieron los 36 equipos que estarán presentes en la próxima Champions League. Se disputaron este miércoles los últimos cuatro partidos de los playoffs y todo quedó definido. Uno de los que dirá presente será Fenerbahçe; los turcos ganaron de visita y vuelven al torneo después de muchos años. Además, un antiguo equipo noruego de 127 años de vida tendrá su bautismo en la competencia. AEK Atenas, un protagonista habitual, no tuvo problemas para clasificarse, y Slovan Bratislava logró el boleto en el alargue gracias a un delantero panameño.

AEK Atenas hizo su parte al golear por 4 a 0 a Levski Sofia. En la ida, había igualado 0 a 0 en la capital de Bulgaria, y en el desquite a los griegos les bastaron 22 minutos para liquidar la serie. A los 7, Luka Jović abrió la cuenta; y a los 12 y 29, el húngaro Barnabás Varga marcó por duplicado para poner el 3 a 0.

En la segunda, Razvan Marin marcó el cuarto, de penal, a los 10, para un choque sentenciado con amplitud. Así, el último campeón de la Superliga de Grecia regresa a la Champions y será el único club helénico presente en el máximo torneo europeo de esta temporada. Vuelve a la rueda principal de la liga europea desde su última participación en 2018/2019.

Otro de los que se clasificó fue Fenerbahçe, que no la pasó bien en Francia, pero logró el objetivo y le puso fin a una racha negativa de muchísimos años. El entrenador Ismail Kartal armó un equipo con mucha jerarquía y no defraudó. Luego del 0 a 0 de la ida en Estambul, derrotó como visitante a Lyon por 2 a 1.

Lo empezó ganando con dos goles en cuatro minutos: Vedat Muriqi, a los 24, y Archie Brown, a los 28, establecían el 2 a 0 para irse tranquilos al descanso. Sin embargo, la serie se puso con más paridad cuando Malick Fofana estableció el descuento. A partir de ahí fue todo de los franceses, que contaron con la posibilidad de igualar en dos ocasiones, pero ambos tantos fueron invalidados a instancias del VAR, uno por posición adelantada y el otro por una infracción en ataque.

😱Mattéo Guendouzi was attacked by a Lyon fan while leaving the pitch, and that fan was subsequently beaten up by several Fenerbahçe players! pic.twitter.com/z1bVCFLX9t — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 26, 2026

Luego de sufrir en los últimos minutos y con el ingreso del argentino Nicolás Tagliafico a falta de cuatro minutos, el Fenerbahçe que cuenta con figuras como el arquero Ederson Moraes, los defensores Nathan Aké y Milan Skriniar, el mediocampista N’Golo Kanté y el atacante Romelu Lukaku, entre otros logró la clasificación. De este modo, el equipo turco regresó a la etapa principal de la Champions League ¡luego de 18 años! Su última participación fue en la temporada 2008/09.

Sobre el final del partido, en medio de los festejos del equipo turco, hubo empujones e incidentes entre jugadores y allegados de ambos equipos. Uno de los que comenzó la tangana fue fue Matteo Guendouzi, el francés identificado con Olympique de Marsella, el gran rival de Lyon. El volante que vistiera la camiseta de Lazio salió del campo de juego cargando a los fanáticos locales, y un espectador se metió a la puerta del vestuario para buscarlo, pero fue interceptado por un delegado del conjunto otomano.

Viking Fotballklubb de la ciudad de Stavanger, en Noruega, es una de las grandes sorpresas que tendrá la Champions League. Luego de igualar 2 a 2 como visitante ante Dinamo Zagreb, tenía la chance de lograr la histórica clasificación ante su gente y lo logró. Fue victoria 3 a 1 ante su gente. De este modo, será su primera participación y con una particularidad: fue fundado en 1899 y es uno de los clubes más antiguos del país nórdico.

Los croatas empezaron al frente, ya que Arber Hoxha estableció el 1 a 0 para el visitante. Pero pronto llegó la remontada de los locales. A los 18, Zlatko Tripić, de penal, marcó el empate. En la segunda parte, Edvin Austbop marcó el segundo a los tres minutos, y Tobias Moi anotó el tercero para Viking. El antiguo club, el año pasado, le arrebató la corona local al sorprendente Bodø/Glimt, que venía de ser el bicampeón de Noruega. Eso sí, ambos equipos se clasificaron a la etapa principal de la Champions.

Los jugadores de Viking celebran uno de los goles ante Dinamo Zagreb; los noruegos jugarán la etapa principal de la Champions por primera vez en su historia Instagram

Slovan Bratislava fue el último en acceder a la etapa de liga de la Champions. Los eslovacos lograron un gran triunfo por 2 a 1 ante NK Celje, de Eslovenia, en el alargue. En la ida igualaron 1 a 1 en la capital eslovaca, y los balcánicos contaban con la chance histórica de llegar a la competencia europea por primera vez. Slovan Bratislava empezó ganando 1 a 0 con gol de Andraz Sporar, y a los 34 Svit Sslar estableció la igualdad.

Así terminaron los 90 minutos reglamentarios. La paridad en la serie daba lugar al alargue y a los 10 del suplementario apareció el panameño Cristian “Fulo” Martínez que, con una gran definición, anotó el 2 a 1 para la algarabía de los fanáticos eslovacos que llegaron al estadio Z’dezele, de Celje, para festejar la clasificación a lo que será su segunda participación. Su primera vez fue hace poco, en la 2024/2025, y en esa edición perdió los ocho partidos que disputó, por lo que apuntará a sumar sus primeras unidades en la próxima Champions.

Cristian Martínez, el panameño que le dio la clasificación en el alargue a Slovan Bratislava Instagram

Así, Fenerbahçe, AEK Atenas, Viking y Slovan Bratislava consiguieron este miércoles los últimos cuatro lugares que estaban en juego para la etapa de liga de la Champions League. El próximo paso será el sorteo, este jueves desde las 13 de la Argentina, cuando se conocerán los cruces de la primera etapa del principal torneo de clubes de Europa.

De este modo, los 36 equipos que jugarán la próxima Champions League, divididos por países, serán los siguientes:

Inglaterra: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa y Liverpool.

España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis.

Alemania: Bayern Munich, Borussia Dortmund, Leipzig y Stuttgart.

Italia: Inter, Nápoles, Roma y Como.

Francia: PSG, Lens y Lille.

Portugal: Porto y Sporting de Lisboa.

Países Bajos: PSV Eindhoven y Feyenoord.

Turquía: Galatasaray y Fenerbahce.

Chequia: Slavia Praga.

Ucrania: Shakhtar Donetsk.

Bélgica: Brujas.

Azerbaiyán: Sabah.

Noruega: Bodo/Glimt y Viking.

Austria: LASK Linz.

Grecia: AEK Atenas.

Eslovaquia: Slovan Bratislava

Paris Saint-Germain's es el actual campeón vigente de la Champions FRANCK FIFE - AFP

Por tercer año seguido, no habrá grupos, sino una etapa de liga en la que cada equipo disputará ocho partidos con las fechas definidas en las que se disputarán las jornadas. La primera se jugará entre el 8 y el 10 de septiembre; la segunda, 13 y 14 de octubre; la tercera, 20 y 21 del mismo mes. La cuarta, 3 y 4 de noviembre; la quinta, 24 y 25 de noviembre; la sexta, el 8 y 9 de diciembre, y en enero serán las dos últimas: 19 y 20, mientras que la definición de la etapa de liga será el día 27 de ese mes.

Una vez finalizado, y por la tabla general, se definen los que avanzan directo a octavos de final (del 1° al 8°), los que juegan el playoff por un lugar en entre los 16 (del 9° al 24°) y los quedan eliminados (del 25° al 36°). Luego se jugarán las instancias definitivas, que comenzarán el el 16 de febrero, y la final de la Champions League se jugará el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.