Champions League: la “máxima crueldad” para Barcelona y Lamine Yamal, en un momento clave

“Máxima crueldad para el Barça”, asegura el título principal del diario Marca en su referencia a la eliminación del equipo español en las semifinales de la Champions League. La derrota por 4-3 con Inter de Milán, en la prórroga en el San Siro, fue un golpe duro después de remontar un 0-2 y ponerse en ventaja a tres minutos del final del partido.

“Al Barça le sobró un minuto”, contextualiza, en sentido figurado, el análisis de un pasaje a la final que se le escapó en el descuento. “Si el 3-3 de la ida ya fue un partido digno de una final, la vuelta no le fue a la zaga. Los de Inzaghi ganaron la eliminatoria con un 7-6 total que pasará a la historia del torneo”, subrayaron. Se refleja el dolor, pero con la cabeza alta en España.

“Las atajadas de (Yann) Sommer, el poste y algunos errores graves en defensa dejaron al Barça sin una final que pudieron merecer, pero recibiendo tantos goles es complicado”, fundamentan. “Los italianos apartan por segunda vez en su historia al Barça de una final de Champions”, suma su voz el diario as, apoyado en una estadística: “Barcelona jugó 18 semifinales de la Champions League, o en su denominación de Copa de Europa, y logró el pase a la final en ocho ocasiones, con cinco títulos y tres finales perdidas, pero se ha quedado diez veces en el último escalón”.

A los 17 años, Lamine Yamal vive una primera gran frustración. No pudo con el arquero de Inter en la noche del martes la joya del Barcelona, que intentó una y otra vez anotar, y tras el pitazo final se desplomó en el césped y se mordió los labios para contener las lágrimas. Algunos de sus rivales dejaron por un rato los festejos y lo fueron a consolar.

Ya sin su camiseta y con una campera, tenía la mirada perdida. El recuerdo de su golazo en el encuentro de ida no era suficiente. Parecía que estaba construyendo el inicio de su versión premium en un certamen al que el club culé le perdió el gusto tras la ida de Lionel Messi. El heredero no pudo.

Lamine Yamal se lamenta luego de una de las ocasiones de gol que le sacó Yann Sommer en la derrota de Barcelona por 4-3 ante Inter en la revancha de las semifinales de la Champions League. Luca Bruno - AP

Tampoco el brasileño Raphinha, pese a que su gol para el 3-2 tuvo aroma de épico, ni el polaco Robert Lewandowski, que sumó unos minutos desde el banco pese a no estar del todo recuperado de una lesión. La reconstrucción quedó esta temporada incompleta, a cinco días de otro duelo clave, ante Real Madrid, en la recta final de una Liga de España en la que le lleva al merengue cuatro puntos faltando cuatro fechas.

Hansi Flick, DT de Barcelona, invitó a sus dirigidos a levantar la cabeza: “Estoy decepcionado, pero no con la actuación del equipo, que lo ha intentado todo. Logramos remontar, pero esto es como es, estamos fuera... pero el año que viene volveremos a intentarlo y hacer que los aficionados estén felices, como todo el club. Estoy orgulloso de mi equipo, lo dimos todo”.

Barcelona no lo puede creer, como se refleja en Eric Garcia (24) y Gerard Martín (35); el equipo español perdió en el San Siro con Inter y quedó eliminado de la Champions League. MARCO BERTORELLO - AFP

El foco de la iniquidad deportiva lo siente más allá del marcador el entrenador alemán: “Pensamos que el resultado es injusto, por algunas actuaciones arbitrales. No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión al 50-50 era para ellos. Pero lo que ha pasado es que el Inter también juega, es un gran equipo y defiende muy bien. Tiene muy buenos delanteros, tiene la pelota y tiene automatismos". Apuntó contra el polaco Szymon Marciniak, el mismo que anuló el gol de Julián Álvarez en la definición por penales en Atlético de Madrid - Real Madrid por “un doble toque” a instancias del VAR que desató una gran polémica.

“Esto me deja triste, pero lo dimos todo. Aprenderemos de esto, es un proyecto y queremos seguir aprendiendo. La temporada que viene estaremos de vuelta. Ahora es normal que estemos decepcionados”, continuó. Y cerró: “El equipo se merece el respeto que se ha ganado. Jugamos para ganar, queremos ganar títulos y tenemos LaLiga, con un partido muy difícil. Hay unos días para preparar este partido. Cada jugador, cuando llegue a casa, podrá mirarse al espejo y estar orgulloso de sí mismo".

El resumen de Inter 4 - Barcelona 3

Por el momento, al menos, no es lo que siente Eric García, que anotó uno de los tantos de Barcelona en la revancha y vivió en carne propia las atajadas de Sommer, que le sacó un gol cuando ya se disponía a gritarlo. “Creo que el futbol ha sido muy cruel con nosotros. Hemos empezado la segunda parte con un 2-0 en contra y el equipo ha vuelto a mostrar carácter. No sé qué pasa en este estadio, pero por cosas ajenas no se han dado las cosas”, sentenció, con la mira en el árbitro.

“Todos sabemos lo que pasó con este juez la última vez que vinimos aquí”, sumó, en referencia a una mano que no fue sancionada en octubre de 2022, antes de que el equipo culé quede eliminado en la etapa de grupos de aquella Champions. “Era un año en el que nadie confiaba en nosotros y mirá lo que hemos generado. Y nos queda por delante LaLiga”, finalizó el defensor.

Y Pedri completó: “Estoy totalmente de acuerdo con Hansi Flick. El árbitro cobró todas las situaciones dudosas a favor del Inter. No es la primera vez que nos pasa con Marciniak en la Champions League. Espero que la UEFA haga algo al respecto".