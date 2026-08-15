Chapecoense vs. Bahia por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chapecoense y Bahia correspondiente a la jornada 23 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 16 de agosto a las 11.00 h en el estadio Arena Condá, ubicado en la ciudad de Chapecó.

El momento de los equipos

Chapecoense llega al compromiso tras caer en su última presentación ante Coritiba por 2-1, buscando revertir su suerte ante su público. Por su parte, Bahia arriba al estadio Arena Condá después de igualar sin goles en su reciente duelo frente a Vasco da Gama, manteniendo una postura competitiva en el torneo.

Números que anticipan el duelo

Los equipos se encuentran en una instancia donde cada punto es vital para escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A 2026. La estadística inmediata muestra realidades distintas tras los resultados de la fecha pasada, con el local intentando recuperarse de una derrota y el visitante buscando sumar nuevamente tras el empate obtenido fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la presente temporada. Mientras que el Chapecoense necesita sumar para mejorar su ubicación en la tabla y dejar atrás la caída ante Coritiba, el Bahia intentará consolidar su rendimiento sumando unidades fuera de casa en una etapa decisiva del campeonato.