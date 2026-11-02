Chapecoense vs. Mirassol, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chapecoense y Mirassol correspondiente a la jornada 34 del Brasileirao Serie A se disputará este martes 3 de noviembre a las 19.30 h en el estadio Arena Condá, ubicado en la ciudad de Chapecó.

El presente de ambos equipos

Ambos conjuntos llegan al enfrentamiento tras resultados adversos en la fecha anterior. Chapecoense intentará recuperarse luego de caer por 3-0 frente a RB Bragantino, mientras que Mirassol arriba a este compromiso tras haber sido derrotado por 2-0 ante Corinthians.

Estadísticas del duelo

El partido en la Arena Condá representa un desafío importante para ambos planteles, que buscan revertir sus rachas negativas inmediatas. El rendimiento reciente de los dos equipos muestra una necesidad imperiosa de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla de la liga brasileña en esta etapa avanzada del campeonato.

Lo que está en juego

El resultado del enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada. Tanto Chapecoense como Mirassol necesitan imperiosamente los tres puntos para estabilizar su situación en la clasificación del Brasileirao Serie A y retomar la senda del triunfo tras sus últimas caídas.