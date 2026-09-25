Charlotte FC vs. Chicago Fire FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Charlotte FC y Chicago Fire FC, correspondiente a la jornada 28 de la MLS, se disputará este sábado 26 de septiembre a las 20.30 h. El partido tendrá lugar en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, North Carolina.

El presente de los equipos

El conjunto local, Charlotte FC, llega con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 2-1 frente a D.C. United en su último compromiso. Por el contrario, Chicago Fire FC atraviesa un presente irregular y buscará recuperarse tras la dura caída por 3-0 ante Nashville SC en su presentación previa.

Estadísticas y antecedentes

El desempeño reciente de ambos clubes marca una diferencia en la confianza de los planteles. Mientras que Charlotte FC logró sumar de a tres en su última aparición, el equipo visitante llega al Bank of America Stadium con la necesidad de ajustar su funcionamiento defensivo tras recibir tres goles en su encuentro anterior.

Lo que está en juego

Para Charlotte FC, el objetivo es mantener la inercia positiva que le otorgó el triunfo ante D.C. United para seguir escalando posiciones en la tabla de la MLS. Chicago Fire FC, por su parte, intentará dar vuelta la página rápidamente para dejar atrás la derrota contra Nashville SC y reencontrarse con el buen juego en condición de visitante.