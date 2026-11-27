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Charlotte FC recibe a Chicago Fire FC en la jornada 38 del certamen de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Charlotte FC y Chicago Fire FC, correspondiente a la jornada 38 de la MLS, se disputará este sábado 28 de noviembre a las 14.30 h en el Bank of America Stadium, ubicado en Charlotte, North Carolina.
El momento de los equipos
Charlotte FC llega a este compromiso tras haber logrado una victoria por 2-1 frente al mismo rival en su presentación anterior. Por su parte, Chicago Fire FC arriba al Bank of America Stadium con la necesidad de revertir su imagen tras la derrota sufrida por 2-1 ante el equipo local en su último encuentro.
Números que anticipan el duelo
El antecedente más inmediato entre ambos conjuntos favorece a Charlotte FC, que se impuso por un marcador de 2-1 en el cruce previo entre ambos equipos. Este registro reciente marca la tendencia con la que ambos elencos cierran su participación en la temporada regular.
Lo que está en juego
En esta última fecha de la temporada regular, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Charlotte FC buscará capitalizar el envión anímico de su triunfo anterior, mientras que Chicago Fire FC intentará cerrar el torneo con una victoria fuera de casa para redimirse del traspié sufrido en el enfrentamiento directo previo.
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