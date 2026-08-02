Chelsea presentó a Valentín Barco con un video muy particular en la voz de un ídolo

Otro argentino llega a la Premier League. Chelsea confirmó de manera oficial la contratación de Valentín Barco, que firmó su vínculo por los próximos siete años. El club londinense anunció el fichaje procedente de Racing de Estrasbugo, de Francia. Además, el equipo de Londres presentó al exBoca con un video e imágenes en sus redes sociales para darle la bienvenida. El cuadro francés también se despidió de su exfutbolista.

“Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg. ¡Bienvenido al Chelsea, Valentín!”, expresa en un posteo el equipo inglés. Además, en la página principal del club lo describen como “El versátil mediocampista firmó un contrato hasta 2033 y se unirá al entrenador Xabi Alonso y a sus nuevos compañeros más adelante en la pretemporada”.

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Argentinian international Valentin Barco from RC Strasbourg.



Welcome to Chelsea, Valentin! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2026

En sus redes sociales, Chelsea publicó un video para darle la bienvenida en el que se observan calles de Londres mientras de fondo suena una radio en la que se anuncia la llegada del Colo a su plantel. “Buenos días, fanáticos de los Blues. Tenemos noticias de otro fichaje se une al equipo, es Valentín Barco”, comienza a transmitir una voz en off. Luego, le da el pase a Gary Cahill, un ídolo de Chelsea, que jugó entre 2012 y 2019. El exfutbolista dice: “Podría ser una muy buena incorporación, muy ofensivo. Muy emocionante, será interesante ver cómo le va. Otro joven león se une a la manada”, expresa mientras aparece en un diario la imagen del futbolista con la frase “Barco es azul”.

Barco tiene 22 años y es uno de los jóvenes argentinos con mayor proyección y realidad, y se unirá a un plantel de máxima jerarquía, además de competir por un lugar en uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Viene de disputar el Mundial 2026 con la selección argentina. Además, estuvo presente en los amistosos previos a la Copa del Mundo, donde también consiguió convertir.

Valentín Barco comenzó su carrera en Boca. Debutó como profesional a los 16 años y Brighton & Hove Albion pagó su cláusula de rescisión de 10 millones de dólares en el año 2024. Allí no tuvo mucha participación, sólo jugó siete partidos y fue cedido a préstamo a Sevilla. En el cuadro de Andalucía tampoco jugó tanto, nueve partidos nada más.

Finalmente, a principios de 2025 fue enviado a préstamo a Racing de Estrasburgo y a raíz de sus buenos rendimientos, el equipo francés lo compró a mediados del mismo año a cambio de 10 millones de euros con un contrato hasta 2029. En Estrasburgo jugó 58 partidos, anotó tres goles y fue una gran figura para el equipo. Fue su real despegue internacional luego de dejar Boca, donde se había destacado en la Copa Libertadores 2023 de la mano de Jorge Almirón, torneo en el que el conjunto xeneize perdió la final ante Fluminense.

Valentín Barco estuvo convocado para disputar el Mundial 2026 con la Argentina a pesar de que no tuvo varios minutos Omar Vega - Getty Images North America

La llegada de Valentín Barco al equipo que ahora dirige el español Xabi Alonso será en medio de una planificación que apunta a un mercado de pases activo que ya cuenta con las llegadas de Morgan Rogers, Maxence Lacroix, entre otros. Las intenciones en Stamford Bridge pasan por renovar las expectativas del club. Además, será compañero de Enzo Fernández,aunque no habría que descartar que el exRiver sea comprado por otro club.

El traspaso del argentino también se vio favorecido por una cuestión corporativa: Chelsea y RC de Estrasburgo pertenecen al grupo empresario BlueCo. Esta conexión facilitó las condiciones para concretar el movimiento del futbolista hacia Stamford Bridge. Para Barco, el cambio representa un salto importante dentro de su carrera y, al mismo tiempo, un escenario ideal para continuar con su crecimiento. Su llegada a Chelsea también aparece como una oportunidad para ganar protagonismo y mantenerse en consideración de cara a las próximas convocatorias de la selección Argentina.