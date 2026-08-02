A qué hora juega Boca vs. Newell’s hoy

Newell’s y Boca se enfrentan este domingo en el marco de la fecha 3 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 17 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Lepra viene de perder por la mínima diferencia con Independiente, como visitante, por un gol de Santiago Montiel. Transcurridas las primeras dos jornadas del campeonato local se mantiene en el octavo puesto de su zona con tres puntos gracias a su victoria por la mínima diferencia ante Talleres, con un gol de Matías Cóccaro de penal, en el debut.

Newell's derrotó a Talleres en la primera fecha, pero luego perdió 1 a 0 con Independiente Fotobaires

El xeneize, por su parte, comenzó su participación en el certamen local con una inesperada e histórica goleada en contra por 3 a 0 ante Deportivo Riestra en su primera visita al estadio Guillermo Laza. Luego debía jugar la segunda jornada ante Estudiantes de La Plata en la Bombonera, pero el partido fue reprogramado para el miércoles 5 de agosto a las 19 por la cercanía con el encuentro ante O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, en los que avanzó a octavos por penales.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 1° de febrero de este año, en el marco de la fecha 3 de la zona A del Apertura. En aquella oportunidad, Boca se quedó con la victoria por 2 a 0 como local gracias a las anotaciones de Lautaro Blanco y Leandro Paredes de penal. El antecedente más reciente en Rosario es del 30 de marzo del año pasado, con triunfo de Newell’s por 2 a 0 con goles de Luciano Lollo y Luciano Herrera.

En el último partido entre Boca y Newell's, por el Torneo Apertura 2026, el xeneize ganó por 2 a 0 como local ALEJANDRO PAGNI - AFP

Newell’s vs. Boca: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo A del Torneo Clausura 2026.

Día : Domingo 2 de agosto.

: Domingo 2 de agosto. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : Marcelo Bielsa, Rosario, Santa Fe.

: Marcelo Bielsa, Rosario, Santa Fe. Árbitro: Andrés Merlos.

Newell’s vs. Boca: cómo ver online

El encuentro está programado para este domingo a las 17 (horario argentino) en Rosario, Santa Fe, y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.