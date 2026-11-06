Chicago Fire FC vs. Columbus Crew por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

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Chicago Fire FC recibe a Columbus Crew en la jornada 35 de la MLS; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Chicago Fire FC y Columbus Crew correspondiente a la jornada 35 de la MLS se disputará este sábado 7 de noviembre a las 18.00 h en el SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, Illinois.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras obtener resultados positivos en sus presentaciones anteriores. Chicago Fire FC arriba con el envión anímico de haber superado a Colorado Rapids por 4-2, mientras que Columbus Crew llega tras una sólida victoria por 3-0 frente a D.C. United.
Números que anticipan el duelo
El rendimiento reciente de ambos equipos marca una tendencia positiva en cuanto a su capacidad goleadora, habiendo marcado siete goles en conjunto en sus respectivos compromisos previos. El historial y el presente de ambos planteles prometen un trámite abierto en el SeatGeek Stadium.
Lo que está en juego
Para Chicago Fire FC, el objetivo es capitalizar la localía para escalar posiciones en la tabla, mientras que Columbus Crew buscará mantener su buen ritmo competitivo en el tramo final de la temporada regular, consolidando su posición ante la proximidad de los momentos decisivos del certamen.
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