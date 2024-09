Chile, antes de jugar contra el campeón del mundo: el ADN argentino del equipo y la racha que quiere cortar Gareca

Escuchar

La selección chilena se prepara para enfrentar a la Argentina el próximo jueves en el estadio Monumental. El plan de Ricardo Gareca, entrenador del equipo trasandino, es viajar el miércoles en vuelo chárter, quedar concentrado y disputar el partido en el estadio de River. El Tigre sabe que llevarse un punto ante el campeón del mundo sería un gran resultado. Pero más sabe que el partido trascendental de la doble fecha de las eliminatorias es el del martes 10 en el estadio Nacional de Santiago ante Bolivia. Su equipo es favorito ante el conjunto verde del altiplano y está obligado a ganarlo si quiere ir al Mundial de 2026.

El encuentro ante el seleccionado albiceleste dejará en evidencia la transición que vive la Roja. La Generación Dorada, de a poco, deja su lugar a los nuevos emergentes del fútbol trasandino. Claudio Bravo, histórico arquero, se retiró la semana pasada a los 41 años. Y Alexis Sánchez, el máximo referente del equipo, padece una molestia muscular que le impidió jugar con su nuevo-viejo equipo, Udinese (Italia). “Alexis Sánchez para nosotros es un jugador muy importante, de mucha experiencia. Es uno de los mejores futbolistas en la historia de Chile, siempre se va a sentir su ausencia. Ahora tenemos que aprovechar la oportunidad, demostrar que también estamos preparados para lograr grandes cosas con la Selección”, dijo el delantero Víctor Dávila a su llegada a territorio chileno. Y añadió, sobre la sequía atacante del equipo (lleva apenas tres goles en seis partidos): “La parte ofensiva hay que trabajarla para hacer la mayor cantidad de goles posibles. Sabemos que nos costó en la Copa América, y es raro por lo que veníamos haciendo en los partidos anteriores”.

Además de Sánchez, Gareca perdió en las últimas horas al mediocampista ofensivo Diego Valdés, quien sufrió una luxación acromioclavicular del hombro izquierdo jugando para su equipo, América de México. El futbolista igual viajó a Santiago para ser evaluado por los médicos y lo reemplaza Carlos Palacios, de Colo Colo, pretendido por Boca en el último mercado de pases. Tampoco podrá estar contra Argentina el lateral izquierdo Gabriel Suazo (Toulouse, de Francia), porque debe una fecha de suspensión. De toda formas, el jugador formado en Colo Colo expresó: “Sabemos que las fechas clasificatorias son cruciales para nosotros. Son dos partidos difíciles, sobre todo ante Argentina allá, así es que hay que enfrentarlo de la mejor forma y tratar de lograr un buen resultado de visita y después pensar en casa”, señaló Suazo ante los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto de Pudahuel. Y agregó, citado por La Tercera: “Es triste por no poder estar, pero me siento tranquilo por quienes sí podrán estar. Estoy confiado de que lo harán de la mejor forma, para sacar un lindo resultado”.

Ricardo Gareca, entrenador argentino de Chile RODRIGO ARANGUA - AFP

El ADN argentino

Si bien recién este martes Gareca tendrá a todos sus futbolistas listos en el complejo Pinto Durán -el análogo al predio Lionel Messi, de la AFA-, es posible que el equipo titular que pare el Tigre tenga a varios conocidos del fútbol argentino. Algunos, incluso, nacieron en el país, como el arquero de Racing Gabriel Arias (en Neuquén), quien está llamado a tomar el relevo de Bravo. El otro futbolista con sangre albiceleste, Matías Catalán (Talleres de Córdoba) arrancaría en el banco de suplentes. El buen momento de Felipe Loyola en Independiente podría catapultarlo al lateral derecho, aunque el dueño de ese puesto es un histórico: Mauricio Isla.

En la mitad de la cancha una posibilidad es que Gareca se incline por dos que se conocen de memoria: Rodrigo Echeverría y Williams Alarcón, compañeros en Huracán a las órdenes de Frank Kudelka. Si el Tigre opta por un equipo aún más defensivo podría aparecer desde el inicio Erik Pulgar, del Flamengo brasileño. En la delantera, el DT tendrá que exprimir sus neuronas para encontrar la fórmula del gol. En este apartado podría ayudarlo Bruno Barticciotto, quien también tiene sangre argentina: su papá es Marcelo, recordado ex delantero de Huracán e ídolo de Colo Colo. La defensa y el mediocampo salen casi de memoria y Chile iría en esas línea con Arias; Isla, Díaz, Guillermo Maripán y Eugenio Mena (ex Racing); Pulgar y Echeverría. Los cuatro lugares restantes todavía no tienen dueño, aunque Dávila y Ben Brereton también serían titulares.

Williams Alarcón y Rodrigo Echeverría fueron convocados a la selección chilena 🇨🇱



😎 Los volantes integran la nómina para disputar las Eliminatorias Sudamericanas en la próxima Fecha FIFA de septiembre



¡Felicitaciones!#VamosGlobo 🎈#HuracánYNadaMás pic.twitter.com/nYKxzViMew — CA Huracán (@CAHuracan) August 26, 2024

Gareca definirá en las próximas horas el esquema con el que se plantará en el Monumental para intentar llevarse un punto. Nadie descarta un planteo híper defensivo, focalizado a esperar a la Argentina e intentar salir de contragolpe. En esa idea serán fundamentales los futbolistas rápidos y ágiles como Barticciotto. o incluso Darío Osorio, de buen momento en el FC Midtjylland, de Dinamarca. Como entrenador de selecciones, el Tigre nunca pudo vencer a la Argentina: suma cinco partidos, con dos empates y tres derrotas: Perú vs. Argentina 2-2 (Lima, 2016); Argentina vs. Perú 0-0 (en la Bombonera, 2017), Perú vs. Argentina (0-2 en Lima, 2020), Argentina vs. Perú (1-0 en el Monumental, 2021). El último antecedente es de este año, en la Copa América de Estados Unidos: Argentina 1 vs. Chile 0 por la fase de grupos y gracias al gol de Lautaro Martínez a dos minutos del final.

El shock por el accidente de un ex arquero

Cristóbal Campos, arquero de 25 años que el año pasado había sido convocado para la selección trasandina y ahora ataja en la segunda división para San Antonio Unido, sufrió un violento accidente de tránsito en una ruta chilena. En principio, su pie había quedado atrapado entre los pedales de la camioneta y los médico que lo socorrieron debieron amputarlo. Sin embargo, los cirujanos que lo operaron en un centro asistencial lograron reimplantarle la extremidad y su vida, según los últimos reportes, no corre peligro. “Debido a la gravedad de la lesión, uno no puede garantizar la viabilidad en el largo plazo, sino que, simplemente, la reconstrucción”, precisó Jorge Ibáñez, el subdirector médico del hospital Posta Central, donde el futbolista fue intervenido.

Ante la noticia del accidente que casi le cuesta la vida, los jugadores de la selección chilena le mandaron un mensaje de aliento a su ex compañero. Lo hicieron a través de la cuenta en Instagram de Mauricio Isla, uno de los referentes del equipo trasandino. “Querido Cristóbal. En momentos difíciles es cuando más necesitamos el apoyo de quienes nos rodean. Queremos que sepas que estamos aquí para ti, dispuestos a brindarte toda la ayuda y el ánimo que necesites. Sabemos que estás pasando por un momento complicado, pero confiamos en tu fuerza y en tu capacidad para superarlo. Recuerda que no estás solo, tus compañeros de profesión estamos contigo, apoyándote incondicionalmente. No dudes en pedir ayuda si la necesitas, juntos somos más fuertes y juntos superaremos cualquier obstáculo. Te queremos, Cristóbal, y estamos seguros de que saldrás adelante. ¡Ánimo y fuerza!. Con cariño, tus compañeros de selección”.

LA NACION