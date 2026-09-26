Saltar al contenido principal
LA NACION

China vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo amistoso internacional y de preparación en este 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
China vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online
China vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre China y Nueva Zelanda, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional, se disputará este domingo 27 de septiembre a las 08.35 h en el Chongqing Longxing Football Stadium, ubicado en la ciudad de Chongqing.

El momento de los equipos

China llega a este compromiso tras haber logrado una victoria contundente por 3-0 frente a Maldivas en su última presentación. Por el lado de Nueva Zelanda, el equipo busca aprovechar este encuentro en territorio chino para ajustar piezas y evaluar su rendimiento colectivo en el marco de esta serie de amistosos internacionales.

Números que anticipan el duelo

El seleccionado local intentará trasladar el buen funcionamiento ofensivo mostrado ante Maldivas al césped del Chongqing Longxing Football Stadium. Nueva Zelanda, por su parte, se presenta con el objetivo de mantener la solidez defensiva frente a un rival que suele hacerse fuerte cuando juega en condición de local ante su público.

Lo que está en juego

Este partido resulta fundamental para ambos combinados como parte de su proceso de preparación y rodaje competitivo. Para China, el objetivo es mantener la inercia positiva tras el reciente triunfo, mientras que para Nueva Zelanda, sumar minutos de calidad ante un equipo de características distintas es clave para sus objetivos del año 2026.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Lista de precios de las entradas para la despedida de Messi de la selección: una por una, todas las ubicaciones
    1

    Lista de precios de las entradas para la despedida de Messi de la selección: una por una, todas las ubicaciones

  2. Un exfutbolista fue detenido tras forcejear con una policía y robarle su arma reglamentaria
    2

    Ezequiel Cirigliano, exjugador de River, fue detenido luego de robarle el arma a una policía

  3. Por dónde pasan la final de los Juegos Suramericanos 2026 entre Argentina y Paraguay
    3

    Por dónde pasan el partido entre Argentina y Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos 2026

  4. La final del fútbol en los Juegos Suramericanos, la clasificación de la F.1 y la UEFA Nations League
    4

    La agenda de la TV del viernes: fútbol en los Juegos Suramericanos, la clasificación de la F.1 y la UEFA Nations League