China vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo amistoso internacional y de preparación en este 2026; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre China y Nueva Zelanda, correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional, se disputará este domingo 27 de septiembre a las 08.35 h en el Chongqing Longxing Football Stadium, ubicado en la ciudad de Chongqing.
El momento de los equipos
China llega a este compromiso tras haber logrado una victoria contundente por 3-0 frente a Maldivas en su última presentación. Por el lado de Nueva Zelanda, el equipo busca aprovechar este encuentro en territorio chino para ajustar piezas y evaluar su rendimiento colectivo en el marco de esta serie de amistosos internacionales.
Números que anticipan el duelo
El seleccionado local intentará trasladar el buen funcionamiento ofensivo mostrado ante Maldivas al césped del Chongqing Longxing Football Stadium. Nueva Zelanda, por su parte, se presenta con el objetivo de mantener la solidez defensiva frente a un rival que suele hacerse fuerte cuando juega en condición de local ante su público.
Lo que está en juego
Este partido resulta fundamental para ambos combinados como parte de su proceso de preparación y rodaje competitivo. Para China, el objetivo es mantener la inercia positiva tras el reciente triunfo, mientras que para Nueva Zelanda, sumar minutos de calidad ante un equipo de características distintas es clave para sus objetivos del año 2026.
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