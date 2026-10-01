China vs. Palestina por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre China y Palestina correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional 2026 se disputará este viernes 2 de octubre a las 08.35 h en el Chongqing Longxing Football Stadium, ubicado en la ciudad de Chongqing.

El presente de los seleccionados

El seleccionado local, China, llega a este compromiso con el objetivo de revertir su imagen tras su reciente presentación, en la cual sufrió una derrota por 3-0 ante Nueva Zelanda. Por su parte, el conjunto visitante de Palestina afronta este duelo buscando ajustar piezas en su estructura de juego, aprovechando la fecha de amistosos para consolidar su propuesta futbolística.

Estadísticas y antecedentes

El choque en el Chongqing Longxing Football Stadium servirá como banco de pruebas para ambos entrenadores. China, que oficiará de anfitrión en un escenario moderno, intentará aprovechar la localía para retomar la senda del buen funcionamiento colectivo, mientras que el equipo de Palestina buscará implementar un sistema defensivo sólido frente a un rival que intentará imponer condiciones desde el inicio.

Lo que está en juego

Para China, el encuentro resulta fundamental para recuperar la confianza del plantel tras el traspié ante Nueva Zelanda. Para Palestina, el partido representa una oportunidad de ganar rodaje internacional frente a un rival de nivel competitivo, permitiendo al cuerpo técnico evaluar variantes de cara a los compromisos oficiales futuros que marcarán el desarrollo del certamen en este 2026.