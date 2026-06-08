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China vs. Tailandia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

China recibe a Tailandia en la jornada 1 de amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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El encuentro se disputará este martes 9 de junio a las 08.35 h en el Jinhua Sports Centre.

El momento de los equipos

China llega a este compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 2-1 frente a Singapur en su última presentación. Por su parte, Tailandia arriba a este duelo tras haber igualado 2-2 ante Kuwait en un encuentro disputado recientemente.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán ajustar sus piezas en este inicio de actividad. Mientras que el conjunto chino intentará aprovechar su localía para mantener la inercia ganadora demostrada ante Singapur, el equipo tailandés intentará trasladar el nivel ofensivo mostrado ante Kuwait para conseguir un resultado positivo fuera de casa.

Lo que está en juego

Este partido representa una oportunidad fundamental para que ambos cuerpos técnicos evalúen el funcionamiento colectivo y fortalezcan el rodaje competitivo de sus planteles en el marco de este amistoso internacional.

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