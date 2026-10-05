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China vs. Tayikistán, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo China y Tayikistán en el marco de un amistoso internacional preparatorio; todo lo que hay que saber antes del partido

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China vs. Tayikistán, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online
China vs. Tayikistán, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre China y Tayikistán correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional se disputará este martes 6 de octubre a las 08.35 h en el Chongqing Longxing Football Stadium, ubicado en la ciudad de Chongqing.

El momento de los equipos

China llega a este compromiso buscando redimirse tras haber sufrido una dura derrota por 5-0 frente a Palestina en su última presentación. Por su parte, el seleccionado de Tayikistán también arriba con la necesidad de revertir su imagen tras caer por 1-0 ante Azerbaiyán en su último encuentro disputado.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se enfrentan en este duelo preparatorio intentando ajustar piezas tácticas tras los resultados adversos cosechados en sus compromisos previos, donde ninguno logró convertir goles.

Lo que está en juego

Para ambos seleccionados, el partido representa una oportunidad fundamental para probar variantes tácticas, recuperar la confianza y consolidar el funcionamiento colectivo de cara a los próximos desafíos oficiales del calendario 2026.

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