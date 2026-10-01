Chipre vs. Armenia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Chipre y Armenia, correspondiente al grupo C2 de la Liga de Naciones 2026, se disputará este viernes 2 de octubre a las 13.00 h en el GSP Stadium de Nicosia.

El presente de los seleccionados

Chipre llega a este compromiso tras haber igualado 0-0 ante Latvia en su última presentación, buscando consolidar su funcionamiento como local. Por su parte, Armenia atraviesa un momento irregular y busca recuperarse de la reciente derrota sufrida frente a Montenegro, donde cayó por 3-2 en un encuentro disputado.

Estadísticas del grupo

El choque en Nicosia marca una instancia clave para ambos combinados en la tercera jornada de la fase de grupos. Las estadísticas reflejan la paridad en la zona C2, donde cada punto resulta vital para las aspiraciones de avanzar en la competencia, considerando los resultados previos de ambos equipos en el torneo.

Lo que está en juego

Para Chipre, el partido representa una oportunidad inmejorable de escalar posiciones aprovechando la localía. Armenia, en contraparte, necesita sumar de a tres para revertir la imagen dejada en su última salida y mantenerse en la pelea directa dentro del grupo C2 para no perder terreno en la tabla de posiciones.