Cholo Simeone, contundente sobre la situación de una de las estrellas de Atlético Madrid

escuchar

“Lo más importante es que ninguno de los que estamos en el equipo es más importante que el Atlético, que es mucho más importante que todos nosotros”, dijo Diego Simeone cuando le preguntaron por el portugués João Félix, para después reiterar tres veces que “no hay nadie por encima” del club en la conferencia de prensa previa al primer partido de preparación del Atleti este jueves, ante una selección de la K-League coreana.

El portugués no parece tener la mejor relación con el técnico argentino. De hecho, en enero de este año se marchó cedido al Chelsea, con la idea de comenzar una nueva aventura. Ahora, su futuro estaría también lejos de Madrid, aunque de momento sigue entrenando y peleando por un puesto. Es un distanciamiento notorio entre Félix, quien llegó como una estrella desde Benfica a mediados de 2019, en un traspaso récord de 127 millones de euros, y Simeone, el DT que había insistido con su fichaje. El portugués tenía contrato hasta 2026, por siete temporadas, con una cláusula de rescisión de 350 millones de la moneda europea.

Diego Simeone durante el encuentro entre Atlético Madrid y Liverpool por la Champions League en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid archivo - X00213

João Félix está con el resto del plantel en Corea del Sur, pero sintió una molestia física y quedó en duda para el duelo del jueves. La idea del jugador luso era continuar en Chelsea; sin embargo, Mauricio Pochettino, el nuevo DT de los Blues, dejó en claro desde su llegada que no lo tendría en sus planes. Jorge Mendes, representante del jugador, tenía varias semanas para encontrarle otro equipo con el que pudiera jugar en la próxima Champions... y todavía no lo encontró. No hubo respuestas de PSG, tampoco de otros clubes de la Premier League, y menos aún de parte de Barcelona, aun cuando el propio João Félix declaró que su sueño era jugar en el club blaugrana.

El entrenador argentino valoró la situación que atraviesa João Félix, pero en lugar de abrir paso a la polémica prefirió usar la situación a su favor y acuñar una nueva frases para ampliar su nutrido repertorio: “Nadie esta por encima del club”. Simeone saca provecho de cada conflicto y es creativo en el momento de identificar caminos que le permiten expresar su mirada acerca del fútbol para que sus jugadores la asimilen y la vivan con la misma intensidad que él. Félix cedió el número 7 de la casaca, ahora en manos de Antoine Griezmann, y luce ahora la 17.

“Subcampeón no, segundo. Subcampeón es subterráneo, por abajo. Segundo es segundo”, dijo Simeone en la rueda de prensa previa al partido que el Atlético de Madrid jugó como visitante de Elche, antes de que Barcelona se corone campeón y su equipo escolta.

Otro momento: Fpelix posa con el premio a Mejor Jugador Cinco Estrellas de la temporada 2021/22

Cuando le preguntaron por otro jugador que podría abandonar conjunto rojiblanco, el delantero Álvaro Morata, Simeone dijo: “Es importante para el equipo, tenemos una competencia muy buena con los cinco delanteros. Nos hace mejorar. Ojalá lo siga haciendo como estos años y ojalá lo podamos ayudar a que siga creciendo”.

Diego Cholo Simeone es mucho más que el entrenador de Atlético de Madrid. Con 11 años y medio ininterrumpidos como DT del conjunto colchonero, rompe récords y acumula títulos en una club que no siempre estuvo entre los primeros lugares de la liga de España y de Europa. Ganó nueve torneos como entrenador del Aleti: dos Campeonatos, dos Supercopa y una Copa del Rey en España; y dos Europa League y dos Supercopa de Europa convirtiendose es el DT que mayor tiempo ocupó ese puesto y el más ganador en el conjunto colchonero. A esto le suma los dos títulos cómo jugador con el 14 en su espalda: una Copa de España y una Copa del Rey.

El jugador argentino Angel Correa celebra su gol junto al francés Antoine Griezmann en el encuentro entre Villareal y Atlético Madrid JOSE JORDAN - AFP

El Cholo acuño una frase que se convirtió en slogan y que Joaquín Sabina y Leiva, ambos fanáticos del Atlético de Mardid convirtieron en canción: Partido a partido. “Vamos como siempre, partido a partido, incluso minuto a minuto. Ahora somos líderes porque jugamos primero, pero queda un mundo y más estando luchando con Real Madrid y Barcelona. Seguimos partido a partido”, dijo el técnico rojiblanco en 2014, cuando su equipo marchaba puntero en un campeonato que finalmente ganó.

🇰🇷 ¡Hola Corea!



¡Ya estamos en Seúl, donde comienza nuestra gira de pretemporada! 🫰 pic.twitter.com/6Hw1yWdZXx — Atlético de Madrid (@Atleti) July 25, 2023

Durante mucho tiempo el avatar de WhatsApp de Simeone fue: “¿Tomás algo para sentirte bien?: Si, decisiones”. Fiel y apegado a la cultura del esfuerzo y poco amigo de las excusas, el Cholo hace del trabajo y la motivación su catecismo. “Desde que llegamos al club, los valores y la forma de trabajar están por encima, tenemos que darlo todo hasta el día en el que estemos”, insistió Simeone en la rueda de prensa.

Este primer ensayo ante el conjunto coreano será el ‘la entrada’ antes del ‘plato principal’, solo tres días después -el 30 de julio-, el encuentro frente al Manchester City, el actual campeón de Europa. Será su último compromiso de preparación en Corea, ya que los colchoneros afrontarán un tercer amistoso contra Real Sociedad, en México, el 3 de agosto, y el cuarto y definitivo ante Sevilla, en California, el 6 de agosto, antes del inicio de LaLiga EA Sports.

LA NACION