Diego Simeone y la posibilidad de terminar la liga... “¿Subcampeón? No, segundo”

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, admitió hoy que su objetivo inmediato es quedarse con el segundo puesto en LaLiga de España, que posiblemente coronará campeón este domingo a Barcelona, con amplia ventaja en la recta final. ”Siempre buscamos llegar a lo más alto posible, por eso aspiramos a ser segundos. Subcampeón no, segundo. Subcampeón es por abajo, subterráneo. Segundo es segundo. No miramos más allá del partido con el Elche. Nuestro objetivo está claro y no vamos a cambiar. No hace falta decir lo que pensamos y sentimos”, analizó el Cholo en la rueda de prensa que ofreció previo al partido que el Atlético de Madrid animará este domingo como visitante del descendido Elche.

LaLiga de España tiene como líder a Barcelona con 82 puntos, seguido por el “Atleti” con 69 y luego se ubica Real Madrid con 68, cuando restan cinco fechas, es decir 15 puntos por jugarse que dejan a los catalanes a las puertas del título, algo que lograrán si le ganan el clásico mañana al Espanyol, o también pueden hacerlo con otra combinación de resultados. Después de un flojo comienzo de temporada, el equipo que conduce Simeone encarriló: consiguió nueve victorias en las últimas diez jornadas y sufrió una única derrota en las diecisiete citas más recientes en este torneo. Así, está a las puertas de conseguir su undécima clasificación consecutiva a la Champions League.

La divertida explicación de Simeone

”A pesar de estar descendido, Elche es un rival de peligro que mejoró mucho su juego con la llegada del nuevo entrenador”, añadió Simeone, en alusión a su compatriota Sebastián Beccacece. En el caso de superar a Elche, el “Atleti” asegurará su participación en la Champions de la próxima temporada cuando restarán cuatro fechas para el final del certamen. ”Hasta que eso no suceda no responderé sobre el tema. Ojalá que mañana luego del partido pueda ser un poco más amplio en mi respuesta”, siguió el Cholo.

El Atlético de Madrid tendrá disponibles este domingo a sus tres campeones del mundo con el seleccionado argentino, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Ángel Correa, y no contará con uno de sus pilares, el arquero esloveno Jan Oblak, ni con el goleador neerlandés Memphis Depay, ambos lesionados.

Simeone presentará el mismo once de las últimas tres jornadas, con Ivo Grbic, en el arco; Nahuel Molina, Axel Witsel, José María Giménez, Mario Hermoso y Yannick Carrasco, en la defensa; Rodrigo de Paul, Koke y Thomas Lemar, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Álvaro Morata, en la delantera. Es la misma alineación que ganó por 3-1 al Mallorca, por 5-2 al Valladolid y por 5-1 al Cádiz.

“Las cosas se dan naturalmente. No es de ahora, sino que, desde que hemos llegado al club, hemos buscado siempre lo que mejor nos generaba posibilidades para ganar el partido que tenemos por delante. Y, en consecuencia, nos hemos comportado; a veces manteniendo formaciones y a veces cambiando alguna situación que veíamos o vemos que le puede hacer bien al equipo para el partido. No hemos variado mucho en este comportamiento y ahora sí el equipo está teniendo una línea regular. Eso es lo más difícil en el juego”, dijo.

Xavi y una ironía por los días de descanso

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó estar muy “motivado” para el derbi liguero del domingo contra el Espanyol, que es la primera oportunidad que tiene su equipo de ganar el campeonato. ”Mañana es la primera oportunidad que tenemos de ganar el campeonato, estamos muy ilusionados, ya dije que cuanto antes mejor, y mañana tenemos la primera la oportunidad”, afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro.

El Barcelona, líder liguero, será campeón si gana, pero también lo será con hacer los mismos resultados que sus dos más inmediatos perseguidores, Atlético de Madrid y Real Madrid. ”Estoy muy motivado para ganar mañana la Liga. Para mí sería también un paso importante en mi carrera como entrenador”, explicó. ”Mañana tenemos una primera oportunidad de levantar un trofeo muy importante para el club, nos va la vida, si al Espanyol le va mucho, a nosotros también”, dijo Xavi, cuyo equipo se enfrenta a un rival que pelea por no bajar a Segunda División.

Xavi Hernandez y sus jugadores, en un entrenamiento de Barcelona getty images - NurPhoto

El técnico azulgrana también tuvo palabras de elogio para su capitán Sergio Busquets, que el miércoles anunció que dejaría el Barcelona a final de temporada. ”Para ‘Busi’ es muy importante este título de Liga, poder irse ganando títulos. Creo que ha tomado una buena decisión. Se va valorado y en un momento muy bueno”, dijo Xavi. ”Para mí ha sido, aparte de un amigo, tal vez el jugador más inteligente con el que he jugado al fútbol, es una maravilla”, añadió el técnico azulgrana. ”A nivel futbolístico ha sido espectacular, ya tenemos un molde para decir ‘este mediocentro se parece a Busquets’. Es el mejor mediocentro de la historia del club”, aseguró Xavi.

La marcha de Busquets cierra la era del mediocampo que formó con Xavi e Iniesta, pero el técnico azulgrana consideró que “está empezando otra” con jugadores como Pedri y Gavi. Ahora toca buscar un sustituto para Busquets, para lo que “encontraremos una pieza que se le asemeje porque variaremos sin Busi. Es un perfil que cuesta encontrar pero haremos un gran trabajo para que el sustituto sea importante”, concluyó Xavi.

Cada vez que puede, Xavi busca reivindicar el trabajo de sus jugadores. “Estamos al 200 por ciento. Entrenamos a toda pastilla”, destacó. Tiene tanta confianza en sus muchachos que los liberó en cinco de los últimos 11 días. “Había pensado en darles ocho, y luego pensé en que eran demasiados. Pensé, hay que ganar la liga, y lo dejamos en cinco tras hablar con los preparadores físicos”, ironizó el entrenador del Barcelona, con una semi sonrisa.

