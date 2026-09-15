Cholo Simeone dijo quién merece ganar el Balón de Oro: “Messi, sin ninguna duda”

Faltan poco más de cinco semanas para la entrega del Balón de Oro y la discusión sobre quién debe quedarse con el premio empieza a ganar espacio entre los protagonistas del fútbol. Diego Simeone recibió este martes una pregunta que incluía a Lamine Yamal y Kylian Mbappé entre los principales nombres de la actualidad, pero descartó cualquier debate. Para el entrenador argentino de Atlético de Madrid hay un candidato por encima del resto: Lionel Messi.

“Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, ninguna duda. Messi”, sentenció Simeone durante la conferencia de prensa previa al encuentro de este miércoles frente a Osasuna, por la sexta fecha de la liga de España. Una respuesta de apenas unos segundos que dejó clara su elección.

La consulta partió de unas declaraciones de Lamine Yamal. Al Cholo le mencionaron que el español había considerado que él y Mbappé eran los mejores futbolistas del mundo en la actualidad y, a partir de esa afirmación, le preguntaron quién ocupaba ese lugar para él y quién merecía recibir el próximo Balón de Oro.

Simeone pide el Balón de oro para....MESSI pic.twitter.com/PlUsv6Dp0M — ⚽Hwang-Chi To⚽ (@Juanarrien9) September 15, 2026

Simeone no eligió a ninguno de los dos nombres incluidos en la pregunta. Recurrió directamente a Messi y sustentó su postura en dos aspectos: la actuación del rosarino en el Mundial y su edad. Incluso repitió su elección antes de cerrar la respuesta: “Messi, sin ninguna duda”.

La definición se produjo a poco más de un mes de la ceremonia. La 70ª edición del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre, a las 17 de la Argentina, y tendrá una particularidad: la gala dejará Francia y se trasladará a Londres como homenaje a Sir Stanley Matthews, el primer ganador del reconocimiento, en 1956.

Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre el escenario, está previsto que el London Palladium, con capacidad para más de 2000 personas, sea la sede. La ceremonia, organizada por France Football junto con la UEFA, también incluirá la entrega del Balón de Oro femenino y los reconocimientos a los mejores entrenadores y arqueros, entre otros premios.

Rodri es el último ganador del Balón de Oro, y puede repetir este año FRANCK FIFE - AFP

Entre los candidatos mencionados alrededor del principal galardón masculino aparecen Yamal, Mbappé, Rodri (el ganador en 2025), Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. Fue justamente en ese contexto que Simeone irrumpió con una elección diferente y puso nuevamente a Messi en el centro de la escena.

Más allá de esa contundente definición, en la conferencia del Cholo hubo otro eje principal, de cara al próximo compromiso del Atleti. “Lo que necesitamos es hacer un partido importante ante un rival necesitado como nosotros. Necesitamos la energía de la gente y que los chicos logren transformarla en el campo. Venimos de un esfuerzo muy grande y los necesitamos”, expresó.

Simeone también confirmó una ausencia importante: Julián Álvarez no estará disponible debido a una lesión y todavía permanece dentro del período previsto para su recuperación. “Lo que hemos hablado con los médicos, sigue en proceso de recuperación. Mañana no va a estar”, explicó.

Julián Alvarez disputó el partido de Champions League y luego se perdió el duelo del fin de semana ante Real Sociedad Dave Thompson - AP

El técnico también respondió sobre el momento de Atlético de Madrid y las críticas pese a haber conseguido seis puntos sobre nueve posibles fuera de casa. “La negatividad de alguna gente estamos acostumbrados, pero son parte del crecimiento, bienvenido sean. Estamos en construcción porque se fueron cinco y vinieron cinco y mejoramos para competir, necesitamos ese tiempo que en el fútbol no existe”, manifestó.

También hubo lugar para una consulta sobre José Mourinho, quien había mostrado su extrañeza por no recibir preguntas relacionadas con los penales de Barcelona y Atlético de Madrid. Simeone escuchó el planteo, sonrió y decidió no ingresar en la controversia: “Nada que comentar”.